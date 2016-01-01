Gonca Vuslateri evlendi

Yalan Dünya dizisiyle adını duyuran Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından evlendiğini ilan etti. Ünlü oyuncunun bir süredir birlikte olduğu ses mühendisi Edip Burak Ertoğan, önceki gün Facebook hesabından ilişki durumunu Gonca Vuslateri ile “evlendi” olarak güncelledi. Ünlü oyuncunun sayfasında da görülen bu güncelleme yüzlerce beğeni aldı. Oyuncunun dostları çifti tebrik edip mutluluk dileğinde bulundu.

5-6 KİŞİLİK KUTLAMA



Yılbaşı tatili için Phuket’te giden aşıkların burada 31 Aralık gecesi gizlice evlendiği öğrenildi. Vuslateri, “Evet, evlendim. Ortada bir ton negatif mevzu varken düğün yapmayacağımı söyledim. Mutluluğu yaşamayı feda edeyim ama kendim mutlu olayım. İstanbul’a dönünce 5-6 kişinin katılacağı sade bir kutlama yapacağım. Kutlama Atilla Özdemiroğlu’nun dizinin dibinde olacak” diye konuştu.





Oyuncu, Phuket tatili öncesi ünlü modacı Özlem Süer’in atölyesine gidip gelinlik baktı.

İlişki durumlarını “evlendi” diye günceleyen çifti, dostları tebrik etti.

Gonca Vuslateri, Instagram’ına yüklediği bu kareye “Hayatımın partneri” notunu düştü.