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    Gomis'e ırkçı mesaj fenomeni yaktı!

    Damla GÜLER
    25.09.2017 - 16:47 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 16:57

    Galatasaraylı futbolcu Gomis'e "maymun" benzetmesi yapan sosyal medya fenomeni Galatasaray'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

    Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan hakkında Galatasaray'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

    Gomise ırkçı mesaj fenomeni yaktı

    Soruşturma kapsamında bugün polisler eşliğinde Spor savcısına ifade veren Hepcan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

    Hepcan'ın hakimlikteki işlemleri sürüyor.

    NE OLMUŞTU

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kalmıştı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekmişti. Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürülmüştü. 

    Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savunmuştu. "IrkçıHakanHepcan" hashtag'i ise kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükselmiş ve Hepcan hakkında suç duyurularında bulunulmuştu.

    Gomise ırkçı mesaj fenomeni yaktı

    Hakan Hepcan

    Etiketler: Gomis , Galatasaray , Hakan Hepcan , ırkçı , Tweet
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