Golü unutan takım

Şimdilerde ise kaç dakikadır gol yemediğini konuşuyoruz.

Beşiktaş bu sene şampiyon olursa yeni bir futbol mucizesi ile karşılaşacağız.

Şurası bir gerçek ki Beşiktaş takımı kolay gol yemiyor. Süper ligimizde tek hanelerde gol yiyen yegane takım. Bu maçta yediği ile birlikte toplam 7 gol yemiş.

Buraya kadar her şey güzel ancak yeterli değil. Çünkü aynı takım süper ligin en az gol atan beş takımından bir tanesi. 18 tane golü var rakip ağlarda. Üstelik bunlardan 3 tanesi de sanal.

H.Deniz Çekin yazıyor

Şimdi bir takım düşünün. Maç başına ortalama 1 gol atıyor, yarım gol yiyor. Bu takımın taraftarının mutlu olma imkanı var mı?

Fenerbahçe maçını bir kenara koyun, Beşiktaş taraftarının maçın son dakikasına kadar kimin kazanacağına dair bir fikri yok.

Yıllar önce Avrupa kupalarında 3 gol yedikten sonra tur geçme ihtimalini % 51 olarak gören teknik adamın, en olgun olması gereken çağda, “gol yemeyelim de nasıl olsa bir tane sallarız” mantığında olması normal mi?

Bu durum sadece taraftar açısından handikap yaratmıyor kuşkusuz. Bu maçları yorumlayan bizler için de sıkıntılı bir durum söz konusu. Hep aynı filmi seyreden bir sinema eleştirmeni ruh halindeyiz. Yazacak bir şeyler bulmak o kadar zor ki.

“Bobo’nun golü öncesi İbrahim TORAMAN’ın yarattığı tehlikelerden biri gol olsa ya da gol sonrası Nihat girdiği pozisyonları değerlendirebilse sonuç çok değişik olabilirdi” desek bir dert.

“Beşiktaş maçı kopartamayınca Manisa’nın direnci arttı. Manisa’nın direnci artıkça da Beşiktaş maçı kopartacak golü bulamadı” yorumu zaten defalarca yapılmıştır.

“Son on beş dakikadaki Beşiktaş baskısı da sonuç getirmeyince Beşiktaş’ın zirveye ortak olma hevesi kursağında kaldı” çok klişe olacak.

“Maçın mücadele yönü ön plandaydı” desek Manisa’yı küçümseyeceğiz.

Beşiktaş için sorun belli. Gol yollarında etkili olamıyorlar. Aynı zamanda gol ayakları da becerikli değil. Ayda yılda bulduğu golleri de sezon başında satılması düşünülen Bobo atıyor.

Sorunun çözümü de çok açık.

Üstelik bu çözüm Mustafa DENİZLİ’nin bir zamanlar en iyi bilip uyguladığı şey.