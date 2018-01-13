‘Gölet’te plan yenilendi

Bakanlık tarafından 4 Ocak’ta onaylanan“Yeni Gölet Bölgesi Revizyon İmar Planı”teklifi, 11 Ocak 2018 tarihinden itibaren, itirazlar için bir ay süreyle askıda kalacak. Kamuoyunda tepki ve protestolara neden olan ancak inşaatı halen devam eden projeyle yeni yasal süreç başlatılmış oldu. Başakşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği arsa satışı ihalesini 103 milyon TL teklifle Atmaca Grup kazanmıştı. 11 bin metrekare inşaat yapma izni olan firma 6 metreyi geçmeyen dükkanlar yapacağını açıklamıştı. 2013 planları, üç alt bölgeyi kapsayıp, yeni pazar alanı, eski (mevcut) pazar alanı ile Gölet alanı ve çevresinden oluşuyor.

Revizyona konu Gölet alanı ve çevresinde geçerli olan 31 Haziran 2013 tarihli imar planına İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açılmış ve 14 Ekim 2016 tarihinde, plan iptal edilmişti. İmar planlarının yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazın reddedilmesinin ardından ihale süreciyle ilgili Danıştay 13. Dairesi, CHP’li Başakşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından, 13 bin 500 metrekarelik alana hasılat paylaşımı ile rekreasyon projesi yaptırılması için 2015 yılında Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihalenin iptaline ilişkin açılan davada 24 Şubat 2017 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu kararın kaldırılması istemi ile Başakşehir Belediyesi ve Atmaca şirketi, Danıştay 13. Dairesi’ne başvurdu. Mahkeme bu başvuruyu ihalenin iptaline ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulmayarak oy birliği ile 1 Kasım 2017’de reddetti.

İNŞAAT EMSALİ ARTTI

Projenin yapılacağı alanın tamamı Başakşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olması nedeniyle, mahkeme kararları doğrultusunda, alandaki kullanım kararlarının mevzuata uyumlu olmasını sağlamak için yeni düzenleme yapıldı. Gölet ve çevresine ilişkin eski imar planlarına göre yapılaşmış ve ticaret kullanımında olan parseller, plan revizyonunda onama sınırı dışında bırakıldı. 11 bin 436 metrekarelik emsal alanı, bedelsiz olarak kamuya terk edilip, “Terk alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz” hükmü getirildi. Buna karşılık, ticaret alanlarında 0.05 olan emsal değeri, 0.23’e çıkarılarak, bina yüksekliği en çok 6.5 metre olmak koşuluyla, inşaat alanı artırıldı. Planla yapılan terkler, böylelikle inşaata kazandırılmış oldu. Bazı parseller, tescil harici alan olarak kamuya terk edilmesi koşuluyla, “Park Alanı” olarak planlandı. Gölet ve çevresinin kendine özgü karakteristiği, fiili dokusu ve silueti göz önünde bulundurularak tek kütle halinde yapılanmanın önüne geçildi. CHP’li İBB ve Başakşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zeynel Yılmaz, yargı kararlarına rağmen inşaatın devam ettiğini söyleyip, belediyenin suç işlediğini öne sürdü.