Gölet kapış kapış

İhaleyi 103 milyon lira bedelle Atmaca Grup kazandı. Bölge halkı ve sivil toplum kurumları bölgede yapılan inşaat çalışmalarına karşı sık sık protesto düzenledi ve dava açtı. Başakşehir Belediyesi ve yüklenici firma da inşaatın gölet alanında olmadığını, aksine bölgede yeşil alanın arttırıldığını açıkladı.



Projedeki son durumu konuşmak için görüştüğümüz Atmaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, “Gölete komşu alanda ‘Bahçeşehir Park’ isimli konut projesini yapıyoruz. Belediyenin ihale ettiği alan bize komşu olduğu için girdik ve kazandık. Biz gölete çivi dahi çakmıyoruz. Tek katlı planlanan dükkânlarımız gölet alanı dışında. Ancak bir ön yargı oluştu” dedi. Tartışmalı alanda 111 dükkân yaptıklarını belirten Atmaca, bunların 70’inin satıldığını söyledi. Dükkânların net metrekare fiyatı ise 32-36 bin lira arasında değişiyor” dedi.



ATIL DURUMDAYDI

Bahçeşehir Göleti’nin şu anda 162 bin metrekare olduğunu belirten Atmaca, “Göletin yanında yaklaşık 100 bin metrekarelik bakımsızlıktan dolayı kullanılmayan, atıl bir vaziyette duran özel bir arazi vardı. Belediye bu araziyi satın aldı. Bunlara ek olarak biz130 bin metrekarelik alanın peyzajını yapıp, Bahçeşehir Göleti’ne ilave edeceğiz. Bu alanda hatta botanik ağaçlar, hobi bahçeleri, macera parkı gibi detaylara yer vermeyi planlıyoruz. Böylece gölet, 2 katı büyümüş olacak. Bu rekreasyon alanıyla birlikte göletin büyüklüğü yaklaşık 240 bin metrekare civarında olacak. Bahsi geçen inşaat alanımız ise bu alanın 11 bin metrekarelik diminde yer alıyor. 1.5 kilometrelik derenin ıslah çalışmaları yine Bahçeşehir Göleti için Atmaca Gayrimenkul tarafından yapılıyor. Buradaki genişletme, altyapı ve ıslak çalışmalarının yatırım maliyeti ise 125 milyon TL” diye konuştu.



Bahçeşehir Gölet projesi hakkında geçtiğimiz haftalarda daha önceden alınan yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından durdurularak projenin devamına karar verilmişti. Danıştayın durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Atmaca, hukukun kararlarına uyduklarını kaydetti. Atmaca, “Hukuk burasıyla ilgili ne karar verdiyse yerine getirdik. Bu süreçte asla fırsatçılık zihniyeti gütmedik. Danıştay bize dur dendiği gün 1 ay boyunca durduk. Sonrasında Danıştay kararına iptal kararı çıktı ve inşaat çalışmalarına devam ettik” dedi.



Türkiye’de 1979 yılından bu yana Atmaca Elektronik olarak çalışmalarını sürdüren ve bünyesinde Sunny, Jumbo gibi markaları barındıran Atmaca Şirketler Grubu, konut sektöründe şimdiye kadar 7 projede 1.592 adet bağımsız bölümün teslimini yaptı, 816 adet bağımsız bölümün inşaatına devam ediyor. Adem Atmaca, “Şu anda devam eden devam eden Bahçeşehir Konakları ve Bahçeşehir Atmaca projelerimiz yer alıyor. Eylülde bir projeye daha çıkacağız. 3 projenin toplam değeri 1 milyar TL civarında olacak” dedi.