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Goldman'a göre Fed bu hafta ne yapacak?

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

Goldman Sachs, Janet Yellen'ın son kez başkanlık yapacağı Fed toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius Cumartesi günü yayımladığı notta Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) enflasyon değerlendirmesinde daha şahin bir güncelleme yapmasını beklediklerini belirtti.

BloombergHT'nin haberine göre Hatzius notunda şu değerlendirmeleri paylaştı: "Metnin tonunun ekonomide keskin bir zayıflama olmazsa Mart toplantısında faiz artışı lehine olmasını bekliyoruz. FOMC üyelerinin çekirdek enflasyonda son aylardaki toparlanmayı dil değişimine ek kanıt olarak sunacağını, geçen seneki zayıflığın geçici olduğunu vurgulayacağını düşünüyoruz. Son Fed tutanaklarının ardından üyelerin yaptıkları konuşmalar şahin bir güncelleme ihtimalini artırıyor. FOMC’un en az yarısı büyümede yukarı yönlü riske işaret etti."

Hatzius yine de enflasyonla ilgili, "yakından izliyoruz" ifadesinin değişmesini beklemediğini açıkladı. Janet Yellen’in son kez başkanlık edeceği FOMC toplantısı 30-31 Ocak’ta gerçekleştirilecek. 

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