Goldman Sachs'ten TL yorumu

Mark Ozerov ve Kamakshya Trivedi'nin içerisinde bulunduğu Goldman Sachs analistleri, gelişen piyasa paralarının, çekirdek faizlerdeki hareketlerin çabuk ve geçici olması durumunda gelecek satış dalgasından kaçamayacağını belirtti.

Şirket, satış dalgası hızını kesene dek gelişen paralarda defansif bir duruş izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Goldman Sachs'a göre, gelişen piyasa para birimlerindeki değerleme görünümü hala destekleyici, ancak yılın başındaki kadar ilgi uyandırıcı değil.

Goldman Sachs, Türk Lirası, Güney Afrika Randı, Meksika Pesosu ve Brezilya Reali'nin, yüksek getirili para birimleri arasında en eksik değerlenen paralar olduğunu bildirdi.