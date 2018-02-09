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Goldman Sachs'ten TL açıklaması

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

Goldman Sachs analisti Zack Pandl, Türk Lirası'ndan kaçınılması gerektiğini belirterek, enflasyon kapanına yakalanma riski ve önemli siyasi riskler dolayısıyla TL'nin “değer kapanı” gibi göründüğü yorumu yaptı.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın küresel döviz ve gelişen piyasalar strateji birimi eş yöneticisi Zack Pandı, gelişen piyasaların en iyi noktasının erken döneminde olduğunu ve senkronize küresel büyümeden faydalanmaya hazırlandığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre Pandl, gelişen piyasaların enflasyonun düşmesi ve cari işlemler dengesinin gelişmesiyle birlikte eskiye göre daha dayanıklı olduğunu ifade etti. Pandl'a göre gelişen piyasaların, ABD'deki faiz artırımlarına karşı kırılganlığı azaldı.

Güney Afrika Randı'nın son iki aydaki güçlü performansına karşın, Goldman gelecek 12 ayda döviz ve tahvil açısından en iyi performans gösterecek gelişen piyasanın Güney Afrika olduğunu düşünüyor.

Goldman'a göre Türk Lirası'ndan kaçınılması gerekiyor. Kuruma göre ülkenin petrol ithalatçısı olması, Merkez Bankası'nın faizleri çok düşük bırakmasının ardından enflasyon kapanına yakalanma riski bulunması ve önemli siyasi riskler dolayısıyla TL “değer kapanı” gibi görünüyor.

Etiketler: Goldman Sachs tl , Goldman Sachs türkiye
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