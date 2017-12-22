Goldman Sachs'tan TL yorumu

Dolar/TL'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerini karşılamayan faiz artırımı sonrası yaşanan yukarı yönlü hareket tersine dönerken ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası'nın görünümünün zayıfladığı uyarısında bulundu.

Goldman Sachs, liranın 3 ve 6 aylık dönemlerde dolar karşısında 3,8 seviyesine erişmesini beklediğini belirtti. 12 aylık dönemdeki beklenti ise bu zayıflamanın 3,90'a ulaşması.

Banka'ya göre Türkiye'de ekonominin temel göstergeleri kötüleşiyor ve orta vadeli görünümde olumsuzluklar artıyor. Goldman, ekonominin aşırı ısınma işaretleri gösterdiğini, cari işlemler açığının kötüleşmekte olduğunu ve enflasyon beklentilerinin çıpalanmadığını kaydetti.

Goldman analisti Mark Ozero, "Bu noktada, yetkililerin ekonomiyi proaktif bir şekilde daha sürdürülebilir bir yola getirme ihtimali düşük görünüyor" dedi.

Daha önce, yine Goldman Sachs'a ait Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi imzalı bir başka raporda ise Türk Lirası'nda yeniden pozisyon almayı değerlendirmek için faiz koşulu verilmişti.