Goldman Sachs'tan sanal para uyarısı

Uluslararası bankacılık devi Goldman Sachs, yılbaşında 430 dolar seviyelerinde işlem görürken sekiz ayda 3 bin 400 doları geçen sanal para Bitcoin'deki yükselişle ilgili bir yorum yayınladı.

BusinessHT’nin haberine göre Goldman Sachs analistleri Robert Boroujerdi ve Jessica Binder Graham'ın soru-cevap şeklinde yayınladığı notta toplam hacmi 120 milyar dolara ulaşan sanal para piyasasının kurumlar tarafından göz ardı edilmesinin imkânsız olduğu vurgulandı.

Kurumsal yatırımcılara sanal para alınıp alınmamasıyla ilgili bir açıklama yapmayan Goldman Sachs'ın notları şöyle:

SANAL PARALAR PARA BİRİMİ Mİ, EMTİA MI?

Kripto paralar, bir değişim aracı olarak görüldüğü için para birimi gibi kabul görüyor. Ancak sınırlı sayıda olması nedeniyle de emtia sınıfına girebiliyor. Sanal paraların sınıflandırılması ülkelere, hükümetlere ve yasal uygulamalara göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin ABD Milli Gelirler Dairesi, sanal parayı tedavülde kabul etmiyor ancak vergilendirme kapsamında "varlık" olarak kabul ediyor.

ETHEREUM NEDİR?

Bitcoin'den sonra en kıymetli sanal para Ethereum, Bitcoin'in tersine gerçek paraya alternatif olarak tasarlanmadı. Ethereum'un asıl hedefi "akıllı sözleşmelere" hizmet etmek. Bitcoin'e göre daha hızlı bir teknolojiye sahip Ethereum, avukatlık, noter, finans, sigorta, emlak gibi protokollerin daha güvenli ve maliyetsiz gerçekleşmesini sağlıyor.

Akıllı sözleşmeler, geleneksel bir sözleşmenin yaptığı gibi sadece sözleşmeyle ilgili kuralları ve cezaları tanımlamakla kalmayıp, bu yükümlülüklerin otomatik olarak yerine getirilmesini sağlıyor. Örneğin, bir dairenin kirası Ether para birimiyle ödenmişse, kiracıya verilecek makbuz (dijital anahtar) zamanında gelmezse kiracı parasını anında geri alabiliyor.