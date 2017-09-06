Goldman Sachs'tan kritik altın yorumu

Goldman Sachs'a göre global altın fiyatlarında yaşanan rallinin nedeni Kuzey Kore gerilimi değil.

Goldman Sachs dün yatırımcıları için yayınladığı değerlendirme notunda, global altınfiyatlarında yaşanan rallinin nedeni olarak Başkan Donald Trump'ın yol açtığı belirsizliği gösterdi.

Değerlendirme notunda, "Altın fiyatındaki rallinin Kuzey Kore gerilimi ile tamamen ilişkisiz olduğunu düşünmüyoruz, ancak 100 dolarlık rallinin 15 dolarlık kısmı Kuzey Kore gerilimi ile açıklanabilir" dedi.

Goldman Sachs, yıl sonu için 1.250 dolar/ons olan altın fiyatı tahminini değiştirmediğini de belirtti.