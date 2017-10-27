Goldman Sachs ve Nomura'dan kritik değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini değiştirmedi. PPK metninde önemli bir değişiklik olmazken, açıklamada para politikasındaki sıkı duruşa ilişkin "kararlılık" vurgusu dikkat çekti. Bugün açıklanan kararı değerlendiren Goldman Sachs ve Nomura analistleri, TL'deki 'baskı' riskine dikkat çekti.

"TCMB DAHA ŞAHİN"

Goldman Sachs, tarafından yayımlanan açıklamada, TCMB'nin açıklamasının öncekilere göre daha şahin göründüğü ifade edildi.

Bununla birlikte TCMB açıklamasında politikanın hangi şartlar altında daha fazla sıkıLaştırılacağı konusunda bilgi verilmediğini belirten Goldman Sachs, piyasaların TCMB'nin politikayı sıkılaştırmak için yeterli politik alanının olup olmadığını sorgulamaya başlamaları riskinin olduğunu da vurguladı. Goldman Sachs, "Bunun sonucu olarak TL baskı altına girebilir ve TCMB'nin harekete geçip geçemeyeceği test edilebilir" dedi.

Temel senaryosunda TCMB'nin yılın geri kalanında ve 2018'de politika faizlerini değiştirmeyeceğini öngören Goldman Sachs, TCMB'nin enflasyon yavaş yavaş düştükçe politikada bir gevşetmeyi fonlama karışımı yoluyla ve ortalama fonlama maliyetini düşürerek yapmasını beklediklerini vurguladı.

"TL'Yİ BASKI ALTINDA TUTMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

TCMB'nin bugünkü toplantıda beklentilere paralel olarak politika faizlerinde değişikliğe gitmediğini belirten Nomura ise, bununla birlikte TCMB'nin kullandığı dilde piyasaların cari duruşun uzun bir süre değişmeyeceğini beklemelerini sağlamaya dönük ayarlamalar yaptığına işaret etti.

Nomura, TCMB'nin para politikası kararlarına ilişkin yayınladığı değerleme notunda şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemdeki negatif gelişmelerin üstesinden gelme yolunun politikayı sıkılaştırmak olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Ancak TCMB, cari duruşunu baz etkileri görülene ve manşet enflasyon aşağı gelene kadar sürdürecek gibi görünüyor. Bu bekleme dönemi, Türkiye'nin Batılı müttefikleri ile ilişkilerinde kötüleşmenin dış finansman akışını tehdit eder hale dönüşmenin kıyısında olması nedeniyle zorlu olabilir. Biz, bu durumun para politikasından desteğin yokluğunda TL'yi baskı altında tutacağından endişe ediyoruz"