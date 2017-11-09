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Goldman Sachs Çin Varlık Fonu'yla anlaştı

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 09:20 | Son Güncelleme:

Trump'ın Pekin seyahatine yeni yatırım anlaşmaları eşlik ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "250 milyar dolarlık" Pekin seyehati sırasında ABD-Çin hattında yeni yatırım haberleri devam ediyor.

Çin'in varlık fonu olan China Investment Corp (CIC) ve Goldman Sachs, Çin ve ABD sanayi işbirliği fonu kurmak amacıyla stratejik bir anlaşma imzaladı.

BusinessHT'nin haberine göre CIC ve Goldman'ın ortak fonu, Çin iş bağlantılarına sahip olan ya da geliştirebilen üretim, sanayi, tüketici ve sağlık sektörlerindeki ABD'li şirketlere yatırım yapmak için 5 milyar dolarlık taahhütte bulunacak.

Diğer taraftan Çin'in varlık fonu, Bank of China ve Çin'in en büyük devlet petrol şirketi Sinopec, Alaska'da LNG sahasına da yatırım yapacak.

Etiketler: çin varlık fonu
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