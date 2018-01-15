Gökyüzünün devinde erken final riski

Son A380 siparişini 2015’te alan Airbus, yeni sipariş alınmaması durumunda iki katlı ve 516 yolcu kapasitesi olan uçağın üretimini durdurmak durumunda kalabileceğini açıkladı.

A380’in en iyi müşterisi Emirates Havayolları. İlk uçuşunu 2007’de gerçekleştiren A380, üretilmeye başlandığından bu yana 317 adet satıldı. Bunlardan 142’sini Emirates aldı. Şirketin Ticari Direktörü John Leahy, “Açık konuşmak gerekirse Emirates ile anlaşma sağlanmazsa programa son vermek dışında bir seçenek kalmayacak” dedi.

Airbus, A380 modelinden 20 yılda 1400 adet satmayı planlıyordu. Gökyüzünde 10 yılı geçtiğimiz yıl tamamlayan model için bu hedef hâlâ çok uzak. A380’in katalog fiyatı 445.6 milyon dolar seviyesinde.