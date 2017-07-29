Gökova Katar yolcusu

Ürdün’den ayrılan Gökova’nın üç gün içinde Doha’ya varması bekleniyor. TCG Gökova’nın Katar’a deniz haydutluğu ile mücadele harekâtı kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151’e yardımcı destek vererek Doha’ya doğru seyrüsefer halde olduğu bildirildi.



Gökova’nın destek seferinin ardından Türkiye’nin askeri üssü kapsamında da bir süre daha Doha’da kalmasının planlandığı öğrenildi. TSK daha önce üsse kara unsurlarından, komando ve topçu birlikleri göndermişti. Son olarak önceki hafta 25 kadar topçu asker ile iki Fırtına obüsü ve iki zırhlı personel taşıyıcı Katar’a gönderilmişti.



Katar’da 170’den fazla Türk askeri bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Türk ve Katar silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikat yapması da gündemde. TSK’nın planlamaları arasında Katar’daki üsse F-16 savaş jetlerinin konuşlanması da bulunuyor. Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap ülkelerinin Katar’a yönelik talepleri arsında Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Ancak her iki ülke bu talebin kabul edilemez olduğunu birçok kez dile getirdi.