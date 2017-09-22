Gökhan Türkmen’den tavsiye: En az üç aşk

◊ Son konuşmamızın üzerinden dokuz sene geçti. O zamanlar internet üzerinden yeni keşfedilmiştiniz ve ilk albümünüz çıkmıştı... Sonra ne oldu? Bir albüm çıkardınız ve hayatınız mı değişti?

- E tabii, değişmez mi? Ama hayat anlayışım, tarzım, karakterim... Bunlar gayet yerli yerinde duruyor (Gülüyor).

◊ Ama bir röportajınızda “Boşluğa düştüm” demişsiniz...

- Albüm öncesinde haftanın beş-altı günü sahne alıyordum. Albüm çıktıktan sonra strateji gereği, “Biraz uzak kalalım” dedik. O bende biraz boşluk yaratmıştı. ‘Şöhret’ dediğiniz şey başarıyla doğru orantılı bir şekilde geliyorsa eksisi çok yok. Hareket alanınız kısıtlanıyor ama her iyi şeyin bir diyeti var maalesef!

◊ Magazinde neredeyse hiç yoksunuz. Bu bilinçli bir tavır mı?

- Ben işimi yapmaya çalışan biriyim. Bu demek değil ki magazinde olduğum zaman kendimden nefret ediyorum. Düzeyli olduğunuz, kendinizi iyi ifade edebildiğiniz her türlü platformda yer alabilirsiniz.

◊ “En büyük çılgınlığım şarkı söylemek” demişsiniz. Bu kadar sakin bir adam olarak yanlış bir meslek seçtiğinizi düşünmüyor musunuz?

- Her şarkıcının tarzı farklı. Tektip olsaydı tektip hayran kitlesi, tektip şarkı ve şarkıcılar olurdu. Benim tarzım da böyle. Sadece biraz çekingen bir adamdım, şarkı söylemek iyi geldi, beni daha sosyal yaptı.

◊ Aşk acısından beslendiğinizi söylüyordunuz. Şimdi evlisiniz. Peki şimdi sizi ne besliyor?

- O zamanlar sadece başıma gelen şeyleri kaleme dökebiliyordum. Şimdi etrafımda olan bitenleri de yazabiliyorum; o yüzden evliliğin yarattığı bir sıkıntı yok bu durumla ilgili.

◊ Şarkılarınızda başrol hep aşkın... Siz aşkı nasıl anlatırsınız?

- Bence herkesin en az üç kere yaşaması gereken bir şey! Sevgi ve saygıdan yanayım. İnsan saygıyı koruduğu sürece ilk zamanlar yaşadığı o heyecanlı günleri de koruyabilir.

◊ Sahnede kimi pop şarkıcıları şov, kimi kostümle fark yaratmaya çalışıyor. Sizin konserlerinizin farkı ne?

- Samimi ve enerjik... Sahne olayı biraz karşılıklı bir durum. Gelen izleyici keyifliyse o gece bizden iyisi olmaz ama tersi durumlarda keyifsiz oluyor tabii. O yüzden bu iş biraz da sizle alakalı. 26 Eylül akşamıZorlu PSM Studio’da olacak konserde de yine kendi şarkılarıma yer vereceğim.