Gökhan Özen: Bir daha evlenmem

◊ Sosyal medya hesaplarınızdan duyurmuştunuz; “Maske” albümünden yeni video klibinizi “Yanlış Numara” isimli şarkıya Los Angeles’ta çektiniz. Bu klibi ne zaman izleyeceğiz?

- Aslında ilk etapta “Yanlış Numara”nın Amerika-Türkiye arasındaki internet trafiği uzun sürdü ve görüntülerin kısa bir süre gümrükte takılması gibi aksilikler oldu. Bu durum bize iki hafta kaybettirdi. Geçtiğimiz 10 gündür de klibin düzenlemesi ile uğraşıyoruz. Çünkü çok fazla görüntü çektik. Teknik olarak işimiz çok. Ama çok güzel görüntüler var, ben de merakla bekliyorum. En kısa zamanda hep birlikte izleyeceğiz.



◊ Geçmiş yıllardan gelen bir oyunculuk tecrübeniz var. Bir kez daha dizide yer almayı düşünüyor musunuz?

- Asıl işim olmamasına rağmen ben oyunculuğu da, sette olmayı da çok sevdim. Set arkadaşlarımla çok güzel hatıralarım var. Bunu tekrar yaşamak isterim. Ama o dönem bu dönem değil. Günün birinde güzel bir senaryo üstünde çalışıp, bir yapımcı arkadaşımla birlikte böyle bir projenin içinde olmak isteyebilirim.



ÇOCUKLARIM BENİM AİLEM



◊ Eski ve yeni şarkılarınızı karşılaştırdığınızda arada ne gibi farklar görüyorsunuz?

- Her şey değişiyor, bizler de değişiyoruz, hayat da değişiyor, perspektiflerimiz değişiyor... Dolayısıyla ben her dönem kendi sevdiğim müziği yapıyorum. Ve sizlerle de ortak bir payda yakaladığımız sürece yaptığım şarkıları hep beraber dinleriz.



◊ Uzun zamandır bir sinema filmi üzerinde çalışıyorsunuz. Proje ne durumda şu anda?

- Herhalde tarihte en uzun sürede yazılan senaryolu film olma özelliğine sahip olacak olsa da sinema yapma konusunda kararlıyım. Ama hayat akışı, planlar değişti. Zamanı geldiğinde, dönemi geldiğinde sinema filmi için sete girmek istiyorum.



◊ Gelelim özel hayatınızla ilgili en çok merak edilen konuya... Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?

- Evlilik konusunda şunu söyleyebilirim ki hayatta böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü konsantrasyonum başka konular üzerine. Zaten böyle bir eksiklik ya da ihtiyaç hissetmiyorum. Eğer konu aile ise benim zaten bir ailem var. Çocuklarım benim ailemdir. Dolayısıyla dediğim gibi böyle bir şey düşünmüyorum.



◊ Los Angeles’ta aşk yaşadığınızla ilgili söylentiler çıktı. İşin aslı nedir?

- Herkesin hayatında görüştüğü, konuştuğu, sohbetinden keyif aldığı arkadaşı vardır. Bunun kadın ya da erkek olması fark etmez. Sonuçta benim burada bir hayatım, düzenim var. Arkadaşlarım, görüştüğüm insanlar var. Bunlar da bir veya iki kişiden ibaret değil. Dolayısıyla yarın öbür gün benim yanımda burada farklı din, dil, ırk ve cinsiyetten birçok insan görebilirsiniz. Önemli olan beni nasıl bir karenin içinde gördüğünüz. Bu haberleri gazetecilik ahlakına hiç yakışmayacak şekilde yazıp, yayınlayan arkadaşlara da önerim şudur; yanımda gördükleri herkesi fazla kafalarına takmasınlar.



◊ Bir kadında aradığınız en önemli özellik nedir?

- Bana bunları sormayın ya gerçekten. Bir kadında aradığım özellikle herhalde mantıklı olması.



EYLÜLDE TÜRKİYE’DEYİM



◊ Amerika’ya temelli mi yerleştiniz?

- Temelli diyemeyiz buna ama şu anda buradayım. Şimdilik benim için hayat burada akıyor.

Zaten bir yere temelli yerleşiyorum diyebilmem için çok sevdiğim bazı insanları da yanımda götürüyor olmam lazım. Dolayısıyla şu anda ben de bilmiyorum.

Eylülde Türkiye’ye geliyorum. Ekimde Avusturalya’ya konserlere gideceğim. Sonrasında Avrupa konserleri yapacağız. Ve tekrar Los Angeles’a döneceğim.

Ondan sonraki dönemde de bir süre burada kalıp yeni çıkaracağım albümü düşünmek, elimde olan birçok şarkıyı dinlemek istiyorum.

TELEViZYON BENi DOĞRU YANSITMIYOR

◊ Televizyondan neden uzaklaştınız?

- Televizyon benim hayatımda bir iletişim aracı olmaktan 10 sene önce çıktı. Çünkü beni doğru yansıtmıyor. Ne zaman ki televizyonun beni olmadığım biri gibi yansıttığını anladım, televizyon programlarını hayatımdan çıkarttım. Tabii senede bir de olsa katıldığım programlar var. Sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarımın programlarına katılıyorum. Onun dışında da televizyonla ilgili kararım kesin. Böyle çok mutluyum. Bu sayede hayatımda üretkenliğimi olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir şey yok.

KiMSEYE DARGIN DEĞiLiM

◊ Sanat camiasında arkadaşlar arasında zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar olabiliyor. Dargınlıklarınız var mı?

- Şöyle söyleyebilirim, hiç kimseyle dargınlığım, küskünlüğüm yok. Tek tek isim vermeye gerek yok. Geçmişimde çok ağır şeyler yaşadığım insanlara bile kırgınlığım yok. Çünkü kinci bir insan değilim. Dolayısıyla sanat camiasındaki bütün sanatçı arkadaşlarım için söylüyorum bunu, herkesle mesafem eşittir, bir şeyler paylaşmak isteyen herkese kapım açıktır.