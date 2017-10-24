Gökçek'ten veda bülteni...

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleriyle ilçe belediyelerinden haberlerin yer aldığı bültenin 17-24 Ekim tarihleri arasında yayınlanan 654. sayısında, geniş fotoğraflar ve kısa yazılarla Büyükşehir’in 23 yılı özetlendi. Kapakta “Nereden nereye... Ankara köy görüntüsünden marka kente dönüştü” başlığıyla Gökçek’in baretli fotoğrafı yer aldı.

İç sayfalarda da Ankara’daki bazı alanların eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırmalı olarak kullanıldı.

VEDA TOPLANTISIYLA İSTİFA EDECEK

Melih Gökçek’in istifasını vereceği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısı 28 Ekim Cumartesi Günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Gökçek, dün gece twitter'dan paylaştığı mesajda “Dört gün boyunca Ankara bürokrasisine ve bazı sivil toplum örgütlerine veda ziyaretleri yapacağım” dedi.

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