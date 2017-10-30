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    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün kara haber geldi

    İHA
    30.10.2017 - 12:49 | Son Güncelleme:

    Melih Gökçek’in istifası üzerine, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na vekalet eden Ali İhsan Ölmez, vekalete başladığı gün, kız kardeşi Şükran Ölmez'i (60) kaybetti.

    Gökçek’in istifa etmesinin ardından yasa gereği, Meclis Birinci Başkanvekili olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek olan Ölmez aynı gün kardeşinin acı haberini aldı. Ölmez, dün kardeşi için son görevini yerine getirerek, Sivas’taki cenaze namazına katıldı. Kardeşini toprağa veren Ölmez’i, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

    Şükran Ölmez'in beyne giden damarların pıhtı atması sonucu tıkanması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölmez, dün Sivas'a gittiği için Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik kabulüne katılamamıştı. Ölmez'in yerine Cumhurbaşkanı'nın tebrik kabulüne Başkan Vekili Ali Gökşin katılmıştı. Ölmez, bugün görevinin başına döndü.

    Etiketler: Melih Gökçek , Ali İhsan Ölmez
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