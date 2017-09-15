Gökçek'in Tweet'ine ABD tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Washington’daki Yabancı Basın Merkezi’ndeki toplantıda Gökçek’in paylaşımıyla ilgili soruyu duyduğunda şaşırdı.



Nauert, “İnançlı bir kadınım ve umarım o dualar yalnızca sağır kulaklara düşer. Herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten” dedi. Nauert, tweet’leri görmediği için daha fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.



Gökçek ise daha sonra “Dürüstçe haber yapın ve deyin ki “Gökçek ABD halkı için değil ABD yönetimi ve CIA için beddua istedi” diye tweet attı.