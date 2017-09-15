Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Gökçek'in Tweet'ine ABD tepkisi

    Gökçek'in Tweet'ine ABD tepkisi

    DHA
    15.09.2017 - 00:30 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 00:30

    ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘Allah-u Âlem ağzı dualı birileri dua etti ve ABD’de felaketler birbirini kovalıyor. ABD’nin Virginia eyaletinde ırkçı çatışmalar çıktı. Ricam var. Dua ediniz ve Allah’dan dileyiniz. Bizle ve Müslümanlarla uğraşan devletlerin başına öyle belalar ver ki bizi unutsunlar’ şeklindeki tweet’lerine ABD’den tepki geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Washington’daki Yabancı Basın Merkezi’ndeki toplantıda Gökçek’in paylaşımıyla ilgili soruyu duyduğunda şaşırdı.

    Nauert, “İnançlı bir kadınım ve umarım o dualar yalnızca sağır kulaklara düşer. Herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten” dedi. Nauert, tweet’leri görmediği için daha fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.

    Gökçek ise daha sonra “Dürüstçe haber yapın ve deyin ki “Gökçek ABD halkı için değil ABD yönetimi ve CIA için beddua istedi” diye tweet attı. 

    Etiketler: Melih Gökçek , ABD , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri