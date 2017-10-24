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    Gökçek sonrası

    Deniz GÜREL / KULİS HABER
    24.10.2017 - 22:55 | Son Güncelleme:

    ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in cumartesi günü istifa edeceğini açıklamasının ardından, AK Parti’de Gökçek sonrası tartışılmaya başlandı.

    Gökçek istifa ettikten sonra 140 meclis üyesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim yapılacak. Belediye meclisinde 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li ve 3 bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor. Yeni başkanı belirleyecek seçimde İstanbul’un aksine ilk turda AK Parti’nin adayının 3’te 2 çoğunluğu bularak seçilmesi bekleniyor.

    ELMADAĞ SÜRPRİZİ
    AK Parti’de kulislerde de ismi geçen bazı ilçe belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ifade ediliyor. Kulislerle yapılan ilk değerlendirmeler şöyle:

    -Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: Temsil kabiliyeti yüksek, ancak teşkilatta destek göremeyebilir.
    -Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak: Teşkilatta destek göremeyebilir.
    -Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna: Çalışkan. Teşkilatla sorun yaşamaz.

    Baştan beri ismi dillendirilen bu üç kişi arasında ibre Mustafa Tuna’yı işaret ederken, dış ilçelerden Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’in de yarışın içinde olabileceği, teşkilatın da Şahin’e sıcak bakabileceği öne sürülüyor.

    GÖKÇEK’İN ÖNERİLERİ
    Gökçek’in, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin ve Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez ismini önerdiği, ancak bu iki ismin şansının yüksek olmadığı iddia ediliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız’ın da isminin değerlendirilenler arasında olduğu belirtiliyor. Yıldız, 28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı’yken görevden alınmış ve cezaevine gönderilmişti.

    VEDA TURLARI
    TWITTER hesabından cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek veda turlarına başlıyor. Gökçek’in öncelikle Vali Ercan Topaca’ya daha sonra Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a veda ziyareti yapması bekleniyor. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek’in istifa tarihi belli olmadan önce belediyenin haftalık bültenini farklı bir formatta hazırladı. ‘Veda’ gibi hazırlanan bültenin 654. sayısında, geniş fotoğraflar ve kısa yazılarla belediyenin 23 yıllık çalışmalarının özetine yer verildi. Gökçek’in Twitter hesabından cumartesi günü istifa edeceğini duyurduğu dakikalarda CHP’li Çankaya Belediyesi’nden “Sevgili Çankayalılar, kutlamalarda havai fişek kullanmak kuşlara zarar vermekte, sokak hayvanlarını korkutmaktadır. Lütfen tercih etmeyin” şeklinde bir tweet atıldı. / Erdinç ÇELİKKAN-Murat YILMAZ/ANKARA

    Etiketler: gazetehaberleri
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