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    Gökçek sonrası

    Deniz GÜREL
    14.10.2017 - 01:05 | Son Güncelleme:

    Başkent kulislerinde Gökçek sonrası senaryolar konuşulurken Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları arasında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın isimleri öne çıkıyor.

    ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili istifa iddiaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan dönüşü yaptığı açıklamanın ardından yeniden gündeme geldi. AK Parti kulislerinde konuşulan, “İki ay içinde tamamlanacak, istifa edecek belediye başkanı sayısı 10’a kadar çıkabilir” iddialarının ardından Ankara’da yaşanabilecek değişim sonrası senaryolar şimdiden dillendirilmeye başlandı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak oylama Gökçek’in istifası durumunda başkentin yeni yöneticisini belirleyecek. 140 üyeli belediye meclisinde 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li, 3 bağımsız meclis üyesi bulunuyor. Ankara’daki 25 ilçenin 21’i, AK Parti’nin yönetiminde.

    BİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI OLACAK
    Kulislere yansıyan bilgilere göre Melih Gökçek’in istifası durumunda yerine bir ilçe belediye başkanının seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkent kulislerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın isimleri öne çıkıyor.

    TİRYAKİ İÇİN ÖNEMLİ AYRINTI
    Veysel Tiryaki’nin ismi 2009 ve 2014 seçimlerinde de gündeme gelmişti. Altındağ’daki başarılı performansı, Tiryaki’nin 3 dönem boyunca ilçesinde açık ara seçilmesini sağladı. Tiryaki için kulislerde, “Eğer Gökçek istifa eder, Tiryaki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olursa 2019’da da aday olmayı hedefler. Gökçek’in sürecinde AK Parti’deki baskın kesim, 2019 adayının Tiryaki olmasını istemezse, bu Veysel Tiryaki’nin önünü kesebilir” görüşü de hâkim. Mustafa Ak ise başkanlıkta ikinci dönemini yaşıyor. Keçiören, AK Parti’nin Ankara’daki nüfus açısından en büyük ilçesi. Yakın zamana kadar Erdoğan’ın da oturduğu ilçenin bir özelliği, Melih Gökçek’in yerel siyasete ilk adımını Keçiören’den atmış olması.

    SİNCAN SÜRPRİZİ
    SON günlerde kulislerde sürpriz olarak Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın adı da dillendiriliyor. İstanbul’da yaşanan “Başakşehir süreci” benzeri bir geçiş dönemi planlamasında, Tuna’nın şansı olabileceği konuşuluyor. Büyükşehir’in başına getirilmesi durumunda Tuna’dan boşalacak koltuk için Bekir Yıldız’ın adı konuşuluyor. 28 Şubat sürecinde görevden alınan dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, halen Sincan’dan meclis üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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