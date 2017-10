Gökçek sessizliğini bozdu

Melih Gökçek gazeteye yaptığı açıklamada, “Şer odaklarının fitne çabalarına asla pirim vermeyeceğiz. Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü Sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideridir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar” dedi.



'ŞU AN BÖYLE BİR ŞEY YOK AMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ'

Bugün AK Parti grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” demişti.