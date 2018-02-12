Gökçek ilk kez tepki göstermişti... Yanıt geldi

NTV'de konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Melih Gökçek'in eleştirileriyle ilgili şunları söyledi:



"Şimdi tabi ben Melih Bey'in attığı tweet noktasına cevap söylemem yakışık almaz. Ama mezarlık noktasında, şöyle bir şey söyleyeyim. Karşıyaka mezarlığında ciddi anlamda doluluk söz konusu. Yaklaşık bir iki sene ancak, normal ölümler olursa. Ama İstatistiki olarak bir iki yıl daha ancak defin işlemlerini cevaplandırabilecek durumda.



Bunun için de zaten tedbirler alınmış, Melih bey zamanında da tedbirler alınmış. Doğu bölgesi Mamak'taki Ortaköy Mezarlığı'na, Batı bölgesi de Sincan’da 20-25 sene yetecek kadar mezarlık alanı. Oradaki tesisler tamamlandı. Ayrıca Keçiören Pursaklar bölgesinde yeni bir mezarlık alanı çalışması. Bunların hepsi Melih bey zamanında yapılan çalışmalar, sağ olsun.

"KEBAPÇI KÖFTECİ BİLMEM..."

Tabi bu söz konusu olan yerle ilgili olarak da orada bir kebapçı mı köfteci mi lokantacı mı meselesi varmış. Ben onu bilmem, benimle teması da olmadı. Bir defa söz konusu olan mezarlık yeri Karşıyaka mezarlığıyla bağlantılı değil, bir ilintisi yok, komşuluğu yok. Aradan cadde geçiyor, bir yol geçiyor, ileride İvedik köyünün konutların evlerin arasında tepede bir alan söz konusu olan.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞ

Bu alanda Melih bey zamanında buranın da mezarlık alanı olması yönünde plan yapılmış. Tabi bu yapılırken oradaki yaşayan vatandaşların da yoğun tepkileri olmuş. Yani "Bizim zaten buradaki arazilerimizin bir çoğu, İvedik köyünün bir tarihi var, bir çok arazisi Karşıyaka mezarlığı içerisinde kaldı. Bizim köyümüzün yerleşim alanı bölgeye de mezarlığı koymayalım. Buradaki vatandaşlarımız rahat edebilecekleri bir alan olsun" diye talepleri olmuş.



"HERHANGİ BİR MAKSADIMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Ve orada yaklaşık 100 dönümlük bir araziymiş. Ve bu alanın mezarlık olmamasını istemişler. Tabi ben burada göreve geldikten sonra ilçelere yaptığımız ziyartte öğrendim. İlçemizdeki vatandaşlarımızın, bu konuyla ilgilenen arkadaşların talepleri dediler ki böyle böyle böyle. Söz konusu mezarlığın Karşıayaka mezarlığıyla bir ilintisi yok, bağımsız bir mezarlık alanı.

Burada bu köyün, vatandaşların da taleplerine aykırı bir durum bunun düzeltilmesi gerekiyor denildi. Biz de bu konuyu Meclis’e getirdik, Meclis'teki arkadaşlar da uygun gördü. Yoksa bizim herhangi bir başka bir maksadımız da söz konusu olamaz."

GÖKÇEK NE DEMİŞTİ?

Gökçek, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Karşıyaka Mezarlığı bir yıl içinde doluyor. Bu nedenle benim belediye başkanlığım dönemimde mezarlığın karşısında hazineye ait araziyi mezar alanı olarak ilân etmiş ve Karşıkaya Mezarlığı’nı büyütmüştük. Ancak yeni mezarlığın manzarasını bozacağını düşünen bir balık lokantası defaatle bana da müracaat ederek, pek çok tanıdığı devreye sokarak mezarlığın genişletilmemesini istedi. Ben kamu menfaatinin bunu gerektirdiğini, arazinin hazineye ait olması nedeniyle belediyenin cebinden para çıkmayacağını söyleyerek bütün baskılara rağmen bu istekleri reddettim.

'VATANDAŞLARI TAHRİK EDEN BALIKÇIDIR'

Fakat bugün gazetelerde okuduğuma göre Ankara Büyükşehir Meclisi’nden yeni karar çıkartılarak yeni mezarlık iptal edilmiş. Buranın iptal edilmesi büyük yanlıştır. Bir sene sonra Ankaralının şikayeti en üst seviyeye çıkacaktır. Civar sakinlerinin şikayeti doğru değildir. Eğer mezarlıktan şikayet varsa sol taraf zaten mezarlıktır. Vatandaşı tahrik eden bir balıkçıdır. Bir kimsenin şahsi menfaatı için onbinlerce Ankaralı kaybetmiştir. İkazı Ankara için boyun borcu olarak gördüm. Kamuoyunun bilgisine.”

ANKAPARK'TA SON DURUM

Mustafa Tuna'nın diğer açıklamaları şöyle:

Ankapark ile ilgili projenin temel maksadı Ankara'ya turist gelsin ve ticaret gelişsin. Artık son aşamasına gelmiş ve şu aşamada da bunun işletilmesi söz konusu. Şu andaki mevcut duruma göre 10 yıllığına bir tahsis var ve ticaret yapılamaz deniyor. 'Ticaret yapılamaz' denilince, Ankapark büyük bir alan. Orada oturup iki bardak çay içecek bir mekan olamayacak şu anki mevzuata göre. Bu mümkün değil. O kadar gezecek, iki bardak çay içmesin mi, yemek yemesin mi? Bunlar da ticarete giriyor. Artı bu 10 yılın daha da uzatılması ihtiyacı var. Bununla ilgili kanun değişikliği gerekiyor. AVM'ler falan değil. Pastane, lokanta gibi hizmet alanı. Yoksa ofisler, ticari maksatlı bir şey değil. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor.

ANKARA'DA YATAY MİMARİ

Yatay yapılaşma tercihimiz. Ancak özel yapılarda yüksek yapı olabilir. Ama yerine göre duruma göre. Villaların arasında 30 katlı 50 katlı binalar oluyor mu? Olmuyor. Bunlar olmayacak. Ama bir de 0,5 emsalli yer olmuş 2 - 2,5. Bundan sonra böyle olmaz. Ranta dönük artışı kabul edemeyiz. Ama hastanelerde, okullarda, kamuyu ilgilendiren binalarda emsal artışını yapıyoruz. Ama rant esaslı, kişiye özel bir emsal artışına müsaade edemiyoruz.

ÇUKURAMBAR'DA YAPILAŞMA

İmar planları kesinleşmiş, inşaatlar devam ediyor.Zaten yeni yer kalmamış. Benim söylediğim şu. Yollar belli. Vatandaş mutluysa ben de mutluyum. Ama ortada görünen bir durum var. Bunun sıkıntılı olduğunu söyledim. Şu anda da sıkıntı var. Bu binalar bittikten sonra arabayla girip çıkma, park problemi...

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