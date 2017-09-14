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    Gökçek'ten ABD Sözcüsüne yanıt: Sözlerimi cımbızla çekmişler

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 15:41 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 15:45

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımların ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e sorulması üzerine, "FETÖ'cü bir gazeteci tarafından ABD sözcüsüne söylediklerimin içinden cımbızla çekilen sözler soru olarak sorulmuş" diyerek tepki gösterdi.


    Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada paylaşımlarının çarpıtıldığını belirterek, "Bir Müslüman'ın insanların felaketini istemesi mümkün değildir" dedi ve kastının direkt olarak ‘Ortadoğu'da ve dünyada Müslümanların birbirleriyle çatışması için ellerinden geleni yapan ABD devleti' olduğunu vurguladı..

    Gökçek'in Twitter'dan yayınladığı açıklama şu şekilde:

    Gökçekten ABD Sözcüsüne yanıt: Sözlerimi cımbızla çekmişler

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e, Washington'da Yabancı Basın Merkezi'nde ABD'de yaşayan yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda, Gökçek'in ‘daha çok felaketler yaşanması için dua edin' içerikli Twitter mesajları sorulmuştu.
    Nauert, "Ben kendim inançlı bir kadınım ve umarım o dualara kimse kulak asmaz. Çünkü herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten" diye yanıtlamıştı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , abd , mehih gökçek , gökçek , ankara büyükşehir belediye başkanı , abd sözcüsü
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