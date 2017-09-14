Gökçek'ten ABD Sözcüsüne yanıt: Sözlerimi cımbızla çekmişler



Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada paylaşımlarının çarpıtıldığını belirterek, "Bir Müslüman'ın insanların felaketini istemesi mümkün değildir" dedi ve kastının direkt olarak ‘Ortadoğu'da ve dünyada Müslümanların birbirleriyle çatışması için ellerinden geleni yapan ABD devleti' olduğunu vurguladı..

Gökçek'in Twitter'dan yayınladığı açıklama şu şekilde:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e, Washington'da Yabancı Basın Merkezi'nde ABD'de yaşayan yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda, Gökçek'in ‘daha çok felaketler yaşanması için dua edin' içerikli Twitter mesajları sorulmuştu.

Nauert, "Ben kendim inançlı bir kadınım ve umarım o dualara kimse kulak asmaz. Çünkü herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten" diye yanıtlamıştı.