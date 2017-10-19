İCRAATLARINI ANLATACAK

Gökçek’in belediyedeki önemli birimlere icraatlarla ilgili çalışma yapılması talimatını verdiği öğrenildi. ASKİ, EGO, Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi birimlerden dün öğle saatlerine kadar yaptıkları çalışmaları isteyen Gökçek’in bu hazırlığı, “İstifa toplantısında 23 yılı aşkın başkanlık döneminde yaptıklarını anlatacak” diye yorumlandı.

Gökçek’in yakın çalışma arkadaşlarıyla hafta başından bu yana yaptığı toplantılarda, “Bu iş buraya kadar. AK Parti hareketine karşı bir tutum içerisinde bulunmamız, zarar veren bir tavır sergilememiz mümkün değil” diyerek ‘Direnç gösteriyor’ iddialarına yanıt verdiği belirtiliyor. İstifa sürecinin uzamasıyla ilgili belediyeye yakın kaynaklar, “Mesele direnç değil. Bize de sürpriz olan bir süreç yaşıyoruz. Pek çok konuda yarım kalan işler var, süreç bu yüzden uzadı” diyor.

GÖKÇEK SÜRE İSTİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Polonya dönüşü yaptığı istifa çağrısının üzerine dünkü basın toplantısında bu çağrısını yinelemesi “Gökçek bugün mü istifa edecek?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in 13 Kasım’daki Büyükşehir Belediye Meclisi’ne kadar süre isteyeceğini iddia ederek, “İstifa konusunda sorun yok. İstifa edeceğini zaten söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün desin, bugün bırakır. Meclis üyeleriyle vedalaşma talebini iletecek” diyor.

Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre de Melih Gökçek’in istifasında sorun yok. İstifa tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek, bu sürecin en geç iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

BAŞKENTTE GÖKÇEK YORUMLARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Öteden beri söylediğim şu; milli irade diyoruz, halkın iradesi diyoruz, seçimle gelen seçimle gitmeli diyoruz. Bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçimle gelmişse, makamından edecek kişinin de ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Bu sadece AK Partili belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları için geçerli kural. Bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasadışılığı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum.”

BAHÇELİ: GÖKÇEK BEY BEŞ DÖNEM YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “MHP dibi görünmeyen kuyudan su içmez. Melih Gökçek Bey, beş dönem yaptı. Ne kadar faydalı, hep beraber görüyoruz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: “Sizinkilere işlem yaparken kamuflaj olsun diye bizim belediye başkanlarımızı da haksız yere topun ağzına alma planınız varsa bunu hiç tavsiye etmeyiz. Kimin suçu varsa hesabını yargı önünde verir. Hesap verip vermemenin istifa ile ilişkisi nedir? Suçu olan istifa ederse Erdoğan bu suçu örtecek midir, istifa etti diye.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Erdoğan, keyfine göre kendi saray hukukunu oturtmaya çalışıyor. Eğer istifa ederse hukuk yok, müfettiş yok, yolsuzluklar, istifa ederse FETÖ ile irtibat, ihaleler, rant bunlarla ilgili bir sıkıntı yok.” ( ANKARA )