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    Gökçek: Aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruz

    HÜRRİYET/ANKARA
    11 Ağustos 2017 - 13:00Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:00

    Ankara’da son günlerde su kalitesine yönelik şikayetlerin artması ve “Kızılırmak’tan şehir şebekesine su veriliyor mu?” soruları üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruz” açıklamasını yaptı.

    Ankara’da son günlerde artan iddialar üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 4 Ağustos’ta TBMM’de soru önergesi vermiş, Kızılırmak’tan şehir şebekesine su verildiğine yönelik iddiaları sormuştu. O tarihten bu yana Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken aynı iddiaları CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de önceki gün soru önergesiyle TBMM’de gündeme getirdi.

    İddialara Twitter’dan yanıt veren Gökçek, barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve ishal vakalarının da arttığını öne süren Hakverdi’ye şu yanıtı verdi:

    “Evet Ankara’da barajlar alarm verdiği için biz aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruz. Elbette Kızılırmak suyu diğer barajlarımızdan gelen su kadar lezzetli değil. Ama ‘susuzluk mu yoksa lezzeti olmasa da su mu’ derseniz, senin kafana yatmasa da biz su deriz. Sen bu işleri anlayamazsın, git bildiğin başka işlerle uğraş Ali Haydar. Su işi bizim işimiz. Kaldı ki her ağustos ayı ishal vakaları çoğaldığı için, kendi büyük zeka seviyeleri 10 yaş altı kişilerin dedikosunu önlemek için, Kızılırmak’tan ağustos ayında mümkünse su vermeyelim diye talimat verdim. Kaldı ki Sağlık Bakanlığı yetkilileri 2017 yılındaki ishal vakalarında geçmiş yıllara nazaran artış olmadığını açıkladı.”

    Etiketler: gökçek , su , kızılırmak
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