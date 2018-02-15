Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Gökçe, yatağında ölü bulundu

    Gökçe, yatağında ölü bulundu

    Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)
    15.02.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Tire ilçesinde, Gökçe Çalışkan (20) yatağında ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan genç kızın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

    Tire’de özel bir iletişim firmasında çalışan Gökçe Çalışkan, bugün sabah, Hürriyet Mahallesi, Gençlik Caddesi’ndeki evlerinde yatağında annesi Mülferi Çalışkan tarafından morarmış halde bulundu. Tüm çabalarına rağmen kızının bir tepki vermemesi üzerine Çalışkan, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

    Eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan Güneş’in kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adil Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

    Genç kızın ani ölüm yakınlarını yasa boğarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: gökçe çalışkan , izmir , kalp krizi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri