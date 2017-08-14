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    Göğüsteki kamera başlığa taşınacak

    AA
    14 Ağustos 2017 - 12:45Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:51

    Londra polisi, silahlı polis memurlarının operasyonlarında ‘daha fazla şeffaflık’ sağlamak için başlıklarında kamera taşıyacağını açıkladı.

    SCOTLAND Yard, silahlı polislerin kullanımı için ilk etapta bin kamera siparişi verdi. Londra’da 2011’de polisin açtığı ateş sonucu vurulan siyahi genç Mark Duggan’ın ölümü ülkede geniş çaplı isyanlara yol açmış, bunu takiben silahlı polisin göğüs kamerası taşıması gündeme gelmişti ancak yapılan denemelerde, göğüs kameralarının polislerin kollarının araya girmesi nedeniyle beklenen netlikte görüntü sağlamadığı ortaya çıkmıştı.

    Son olarak 2015’te Londra’nın güneyinde bir silahlı polis, Nathaniel Brophy adlı bir kişiyi vurarak yaralamış ancak incelenen göğüs kamerası görüntülerinin olayın gelişimini aydınlatmaya yetmediği saptanmıştı. Olayın ardından Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu, kamera sorununa acil çözüm bulunması çağrısı yapmıştı.
    Bu arada Londra’da devriye görevi yapan silahsız polislerin 17 bin 500’ü göğüslerinde kamera taşıyor. Bu sayısının, ekim sonuna kadar 22 bine çıkarılması planlanıyor.

    Etiketler: Londra , Polis , kamera
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