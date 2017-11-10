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    Gofretle kandırıp aylarca kâbusu yaşattı! İfadesi 'pes' dedirtti

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    10.11.2017 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Antalya’da gofretle kandırdığı kız çocuğu 9 yaşındaki H.Ö.’yü 4 aydır istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan fayans ustası 54 yaşındaki H.A., tutuklandı. H.A’nın polisteki ifadesinde, "Şimdi ne söylesem inanmayacaksınız" dediği ortaya çıktı.

    Muratpaşa İlçesi’ndeki bir ilkokulda 4’üncü sınıf öğrencisi H.Ö., sınıf öğretmenine, aynı binada oturan komşuları H.A.’nın kendisine yaklaşık 4 aydır gofret alıp evine götürdüğünü ve istismar ettiğini, bunu en son 5-6 gün önce yaptığını söyledi.

    Okul yönetiminin durumdan haberdar edilmesi üzerine polise haber verildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk babası H.A.’yı gözaltına aldı. H.A.’nın polisteki ifadesinde, "Şimdi ben size ne söylesem inanmayacakcaksınız" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.

    Etiketler: ANTALYA , Cinsel istismar , çocuk istismarı
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