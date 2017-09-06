Goethe Üniversitesi’ne mankenler uğurladı

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nü kazanan, Yabancı Öğrenci Seçme (YÖS) sınavı ile Goetbe Üniversitesi’ne gitme hakkı kazanan Derin Maeyer, hazırlıklara başladı.

Birkaç hafta içinde İspanya’nın Kanarya adalarına giderek üç ay sürecek dil eğitimi alacağını belirten Derin Maeyer’i, mankenler pasta ile uğurladı. Babasının Alman olmasından dolayı çok iyi derecede Almanca bildiğini söyleyen Maeyer, “Anadilim gibi Almanca konuşuyorum. İspanyolca öğreneceğim. Ardından Goethe Üniversitesi’nde eğitime başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Okulumu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum” dedi.