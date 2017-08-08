Godzilla’nın içi göçtü

Japon samuray filmlerinde dublörlük yaparak başlayan kariyerine Akiro Kurosawa’nın ‘Yedi Samuray’, Ishiro Honda’nın ‘Pasifik Kartalı’ gibi filmleri de sığdıran Nakajima, 1954’te yine Honda’nın yönettiği ilk Godzilla filmi ‘Canavarlar Kralı Godzilla’da özel kostümüyle dev canavarı canlandırdı. 1954-72 arasında toplam 8 kere ‘Godzilla’ kostümüyle canavara hayat veren Nakajima, aralarında King Kong, Gargantua gibi canavarların yer aldığı pek çok ‘kaiju’ rollerini üstlendi. Yakın zamana kadar birçok sinema festivali ve etkinliklerin yıldızı olan deneyimli aktör ekim ayında Tokyo Uluslararası Film Festivali’ne konuk olarak katılacaktı.