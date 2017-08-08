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    Godzilla’nın içi göçtü

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 21:25Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 21:25

    Japon sinemasından çıkıp tüm dünya popüler kültüründe önemli bir yer edinmiş canavar Godzilla’yı canlandıran Japon aktör Haruo ‘Toho’ Nakajima 88 yaşında hayata veda etti. Kızı Sonoe Nakajima’nın yaptığı açıklamaya göre, zatürre tedavisi gören aktör pazartesi günü vefat etti.

    Japon samuray filmlerinde dublörlük yaparak başlayan kariyerine Akiro Kurosawa’nın ‘Yedi Samuray’, Ishiro Honda’nın ‘Pasifik Kartalı’ gibi filmleri de sığdıran Nakajima, 1954’te yine Honda’nın yönettiği ilk Godzilla filmi ‘Canavarlar Kralı Godzilla’da özel kostümüyle dev canavarı canlandırdı. 1954-72 arasında toplam 8 kere ‘Godzilla’ kostümüyle canavara hayat veren Nakajima, aralarında King Kong, Gargantua gibi canavarların yer aldığı pek çok ‘kaiju’ rollerini üstlendi. Yakın zamana kadar birçok sinema festivali ve etkinliklerin yıldızı olan deneyimli aktör ekim ayında Tokyo Uluslararası Film Festivali’ne konuk olarak katılacaktı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Sonoe Nakajima , Godzilla
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