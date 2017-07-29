Godiva’nın yeni CEO’su Starbucks’tan

Annie Young-Scrivner, Godiva’daki yeni görevi öncesinde, kahve zinciri Starbucks Coffee Company’nin Pazarlama Başkanı, yine bir Starbucks iştiraki olan Tazo Tea şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Annie Young-Scrivner, 14 Eylül itibariyle yeni görevine başlayacak. Godiva CEO’su Mohamed Elsarky, yeni projelere odaklanmak için mevcut görevlerinden ayrılma kararı aldı. Elsarky, Yıldız Holding bünyesinde kalarak Yönetim Kurulu Başkanı ile yakın çalışmaya devam edecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Annie Young-Scrivner’ın Godiva’nın CEO’luğuna atanmasını duyurmaktan dolayı memnunum. Kendisi oldukça tecrübeli ve yetenekli bir yönetici. Godiva markasının dijital dünyaya entegrasyonunun güçlendirilmesi, e-ticaretin küreselleştirilmesi ve mağazalarımızdaki müşteri deneyiminin geliştirilmesi konularında önemli bir rol oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Annie Young-Scrivner, yeni göreviyle ilgili olarak, “Çok heyecanlıyım. Kurulduğu ilk günden bu yana devam eden girişimci ruhunu ve üstün çikolata deneyimi yaşatma tutkusunu sürdüren bir marka için çalışacak olmak benim için bir ayrıcalık. Godiva’nın dünya genelinde muazzam bir hâkimiyeti var. Godiva’nın yetenekli ekibiyle lezzet dünyamızda daha çok sayıda çikolata tutkununu ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyorum” yorumunu yaptı.

ÜST DÜZEY GÖREVLER

Annie Young-Scrivner, dünya kahve zinciri Starbucks Coffee Company’nin Pazarlama Başkanı ve Starbucks iştiraki olan Tazo Tea şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Kariyerinin daha önceki evrelerinde Teavana Teas şirketinin ve Starbucks’ın Kanada biriminin Yönetim Kurulu Başkanlığı da yer alıyor. Starbucks’taki kariyeri boyunca, markanın inovasyonlarla gençleşmesine, birbirinden farklı kanallarda büyümesine liderlik eden Annie Young-Scrivner aynı zamanda Starbucks’ın sosyal medyada, dijital mecralarda öne çıkmasında büyük rol oynadı ve Starbucks deneyiminden önce, PepsiCo’da 20 yıl üst düzey yöneticilik yaptı.”