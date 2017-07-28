Godiva’da yönetim değişiyor

Yedi yılı aşkın süredir Godiva’da üst düzey yönetici ve 4 yıldır CEO görevini yürüten Mohamed Elsarky'nin yerine, kariyeri dünyanın en büyük şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Annie Young-Scrivner geliyor.

Annie Young-Scrivner, Godiva’nın 100'den fazla ülkenin havaalanlarında bulunan mağazaları ile birlikte Japonya, Çin ve Kuzey Amerika gibi Godiva’nın hızlı büyüyen pazarlarında büyümeye liderlik edecek.

TECRÜBELİ VE YETENEKLİ BİR YÖNETİCİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Annie Young-Scrivner'ın Godiva'nın CEO'luğuna atanmasını duyurmaktan dolayı memnunum. Kendisi oldukça tecrübeli ve yetenekli bir yönetici. Godiva markasının dijital dünyaya entegrasyonunun güçlendirilmesi, e-ticaretin küreselleştirilmesi ve mağazalarımızdaki müşteri deneyiminin geliştirilmesi konularında önemli bir rol oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.

DAHA FAZLA MÜŞTERİ AĞIRLAYACAĞIZ

Young-Scrivner, yeni göreviyle ilgili olarak, "Godiva'nın yeni CEO'su olarak çok heyecanlıyım. Kurulduğu ilk günden bu yana devam eden girişimci ruhunu ve üstün çikolata deneyimi yaşatma tutkusunu sürdüren bir marka için çalışacak olmak benim için bir ayrıcalık. Godiva’nın dünya genelinde muazzam bir hâkimiyeti var. Godiva’nın yetenekli ekibiyle lezzet dünyamızda daha çok sayıda çikolata tutkununu ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyorum” yorumunu yaptı.

EN SON STARBUCKS’DAYDI

Annie Young-Scrivner, Godiva’daki yeni görevi öncesinde, kahve zinciri Starbucks Coffee Company’nin Pazarlama Başkanı, yine bir Starbucks iştiraki olan Tazo Tea şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Kariyerinin daha önceki evrelerinde Teavana Teas şirketinin ve Starbucks’ın Kanada biriminin Yönetim Kurulu Başkanlığı da yer alıyor. Starbucks deneyiminden önce, PepsiCo’da 20 yıl üst düzey yöneticilik yaptı. Pepsi Co. Food’un Çin bölgesinin Başkanı olduğu dönemde bölgede çift haneli büyüme gerçekleşti.

2014 yılından bu yana, ABD’li mağaza zinciri Macy’s’in yönetim kurulunda yer alıyor ve aynı zamanda Washington Üniversitesi’nin işletme okulu Foster School of Business’ın Dekan Danışma Kurulu üyelerinden. 2018 döneminde Kurul Başkanı olması bekleniyor.

‘ELSARKY’YE BİZZAT TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM’

Godiva CEO ve Başkanı olan Mohamed Elsarky, başarılarla dolu yedi yılı geride bıraktıktan sonra yeni projelere odaklanmak için mevcut görevlerinden ayrılma kararı aldı. Elsarky, Yıldız Holding bünyesinde kalarak Yönetim Kurulu Başkanı ile yakın çalışmaya devam edecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, Elsarky ile ilgili olarak, "2010 yılından bu yana Godiva'ya olan büyük katkısı nedeniyle Mohamed Elsarky'ye bizzat teşekkürlerimi sunuyorum. Görev süresi boyunca, kurduğu sağlam ekiple güçlü bir büyümenin temellerini oluşturdu, Godiva gerçek bir global marka oldu. Kendisi ile holding bünyesinde başka projelerde çalışmaya ve önemli tecrübelerinden ve derin sektör bilgisinden faydalanmaya devam edeceğiz” dedi.