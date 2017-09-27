Godiva raflara girdi markette yüzde 70 büyüdü

Mart ayında butik mağazalarında en çok tercih edilen üç ürününü marketlere taşıyarak daha geniş kitlelerle buluşturan Godiva, premium çikolata segmentine girmesinden sonra pazardaki dördüncü ayında lider oldu.

Godiva, Türkiye’deki lansmanının dördüncü ayında en yakın rakibinin pazar payını ikiye katladı. Godiva’nın markete girmesinin ardından premium pazarın cirosu yüzde 70 büyüdü ve premium çikolatanın marketteki payı 1,5 katına çıktı.

Yıldız Holding’in atıştırmalık ürünlerini 2016 yılında tek çatı altında toplayan pladis’in ilk global lansmanını Türkiye’de yaptıklarını ifade eden pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Godiva’nın ilk 6 aylık performansı hakkında şu bilgileri aktardı:

“Temmuz ayı itibariyle satışlarda ciro hedefimizin yüzde 77 üzerine çıktık. Godiva’nın 8000’i aşkın noktada market raflarına girmesiyle beraber markamızın bilinirliği yaklaşık 4 kat arttı. Godiva tükettiğini söyleyenler ise 6 katına çıktı.

Kısacası, pazar verileri bize gösteriyor ki Godiva artık daha fazla biliniyor ve tüketiliyor. pladis Türkiye olarak Godiva’nın market için hazırlanan serisinin büyük bölümünün üretimini Türkiye’de üstleniyor ve buradan birçok ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz. 2021 yılına gelindiğinde Godiva’nın toplam satışlarının yarısının yeni market serisinden gelmesini amaçlıyoruz. Bu seri aynı zamanda pladis’in toplam çikolata satışlarının da yüzde 7’sini karşılayacak. İstikrarlı büyümemize ürün portföyümüzü genişleterek devam edeceğiz.”