Godfather II

Burada gözden kaçan esas nokta, bir transfer yapılırken, yönetim kurulunda demokratik bir şekilde tartışılmadan ve gerekli kriterleri taşıyıp taşımadığı müzakere edilmeden sırf kulüp başkanının kafa dengi olmasının yeterli görülmesidir. Zavallı Godfather’ımız da bembeyaz saçlarının seyreldiği alnını sıvazlayarak kendisine teslim edilen yetersiz kadronun sıkıntısını yaşamaktadır.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Sezon başında öyle bir hava yaratıldı ve taraftarlar öyle bir beklenti içine sokuldu ki, Aragones sanki bir SS subayı gibi takıma geçen yıl hakim olan, başını Alex’in çektiği Brezilya hegomonyasını hizaya sokacak, onları disipline edip koşturacaktı. Hal böyleyken Aragones gelecekse bu transferler niye yapıldı? Bu transferler yapıldıysa Aragones niye geldi?

Zico’nun geçen yıl yaptığı, takıma çok fazla karışmadan transfer ve oyun planını Alex üzerine çok iyi kurmasıydı. Bu futbolcuya yardım edenleri öncelik sırasına göre Devid, Aurelio ve G.Gönül olarak sayabiliriz. Aynen Appiah’da olduğu gibi Aurelio’nun da memnun edilmeyerek gitmesine çanak tutulması ve ondan boşalan yere yeterli bir transferin yapılamaması çöküntüyü başlatan temel sebep olmuştur. Ayrıca çeşitli sebeplerle futbolculuk gelişimini tamamlayamayan 15-20 dakikalık futbolcu statüsündeki Emre’nin flaş transfer diye lanse edilmesi, İspanya’nın Zafer Biryol-Okan Yılmaz karışımı gol kralı Guiza’ya dünyanın parasının verilmesi yönetimin diğer transfer yanlışlarıdır. Öyle ki Guiza aldığı paranın hakkını vermek ve tribünlere şirin gözükmek için sağa sola koşturarak yerini kaybetmekte, gol bölgelerinden uzaklaşmaktadır.

Geçen yıl Alex’in oynadığı forvet arkasındaki yerini Aragones değiştirmiş, gerçek bir oyun kurucunun oynaması gereken yere çekmiştir. Alex’in bu mevki için yanlış kişi olduğu, ağzıyla kuş tutsa tribünlerin gözüne giremeyen Selçuk kadar bile performans gösteremeyeceği anlaşılmıştır. Kısacası transferlerde tonla para ve Fenerbahçe’nin geleceği heba edilmiştir.

Porto maçına Fenerbahçe, her maçta kalesine gol atan Edu’nun ekürisi Lugano’dan yoksun başlayınca, defans hatalarından gol yiyeceği aşikar hale geldi. Quarizma’yı satarak gücünün yarısını kaybeden Porto, deplasmanda nasıl oynanacağını gösterir şekilde oynayarak ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıya, ayağına gelen her topu rakibe atan Emre’nin yerine Kazım’ı alarak başladı Aragones. G.Gönül’le anlaşamayan Kazım sağa, sakatlıktan henüz kurtulan Devid’de ortaya geçti.

Maç başından beri sırıtan Josico’nun Allah ne verdiyse girip kazandığı topu Kazım golle sonuçlandırınca tüm taraftarlar umutlandı bir anda. Kızılderili Rodriguez ve Yeşil Dev Hulk’un çıkmasıyla sadece skoru koruma derdine düştü oyunun sonlarında Porto. Ne var ki geçen sene taraflı tarafsız herkesin zevkle izlediği Fenerbahçe sanki ruhunu kaybetmiş gibi etkisiz oynadığından gol pozisyonuna bile girilemedi.

Uğur Boral’ın maçın sonlarındaki futbolunu gördükçe keşke Emre oyuna ilk 11’de değil de tek yararlı olabileceği son 20 dakikada girseydi diye düşünmeden edemiyoruz.

Mal bulmuş mağribi gibi her seferinde yabancı kısıtlaması kaldırılsın diyen yönetime önemli olanın yabancı sayısının değil kalitesinin olduğunu hatırlatır, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini öneririz...