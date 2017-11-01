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    God of War ne zaman çıkacak?

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 13:16 | Son Güncelleme:

    God of War’ın Sony’nin Paris Games Week etkinliğinde yeni bir videosu çıktı. Videoda Kratos ve oğlunun uyum içerisinde olmasının yanında Kratos’un gücü de dikkat çekti.

    Fransa’nın başkenti Paris’te Sony tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen God of War’ın yeni bir fragmanı yayınlandı. God of War hikayelerinden farklı bir karakterle karşılaşacağımız oyunda Kratos daha yaşlı olarak karşımıza çıkıyor.

    Videoda Kratos ve oğlunu görüyoruz. Kratos oğluna karşı eski güçlü Spartalı olmaktan vazgeçmiyor. Bu oyunun diğer oyunlardan en büyük farkı ise genç ve heyecanlı oğlunu macerasında sürüklemesi...

    God of War ne zaman çıkacak

    Oyunda Kratos isimli Spartalı bir karakteri oynuyoruz. Tanrıların yalanlarından sıkılmış ve onlara kölelik yapmaktan bıkmış olan karakterimiz kin ve nefret doludur. Bu yüzden karakterimiz Olympus’u düşürmeye yemin etmiştir. Karakterimiz üzerinden gerçekleşen olaylarda farklı tanrılara karşı savaşıyoruz. Yeni çıkacak oyunda ise karakterimiz Olympus’taki tanrılardan sıkılmış olacak ki kuzeye gitmiş.

    Fragmanı izlemek için tıklayın.

    Etiketler: God of War ne zaman çıkacak , God Of War çıkış tarihi
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