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    Göçün Öyküsü’ne Kılıçdaroğlu da katılacak

    Metin ES / KÖLN
    06.01.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Nebil Özgentürk’ün yazıp yönettiği ve 20 Ocak’ta Wuppertal’da yapılacak ‘56 Yıllık Göçün Öyküsü, Bizim Hikayemiz’ adlı belgeselin galasına katılacak.

    KÖLN’deki Inter Doga Projektentwicklung GmbH & Co.KG’nin Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde desteklediği, CHP Köln Derneği ve Nazım Hikmet Köln Vakfı birlikte düzenlediği, galaya yaklaşık 4 bin kişinin katılması bekleniyor. Etkinliğe katılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, “20 Ocak Cumartesi günü Wuppertal’da olacağım. Gurbetçilerimizle birlikte onların olağanüstü göç serüvenini birlikte izleyeceğim. Böyle önemli ve anlamlı gecede olmaktan onur duyarım” dedi. 

    Galada Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Genco Erkal, Leman Sam, Ferhat Livaneli, Tilbe Saran, Melike Demirağ ve Nebil Özgentürk sahne alacak.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , belgesel
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