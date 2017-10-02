Göçün 100. yılı Londra’da kutlandı

ŞEHİR merkezindeki Imperial Hotel salonunda düzenlenen gecede ünlü işadamı Touker Suleyman, çok satan yazar olarak bilinen Sibel Hodge, ünlü mutfak şefi Selin Kiaizim, İngiltere Milli formasını giyen 18 yaşındaki Kıbrıslı Türk judocu Açelya Toprak ile ITV Love Island kazananı Kemal Çetinay da yer aldı.





İngiltere’deki Kıbrıs Türk derneklerinin çatı kuruluşu olan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından düzenlenen etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiyenin Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Southend West Milletvekili Sir David Amess, Kıbrıs Türk kökenli Belediye Meclis üyeleri Ahmet Durmuş, Ersin Celebi ve Nick Halil Halebi de hazır bulundu.

İLK GÖÇ 1917’DE BAŞLADI

Açılış konuşmasında CTCA UK Başkanı Leyla Kemal Kıbrıs’tan ilk göçmenlerin 1917 yılında İngiltere’ye gelmeye başladığını dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki tarihine değinen Kemal, önemli dönüm noktaları ve tanınmış Kıbrıslı Türklerden övgüyle bahsetti. Britanya Kıbrıs Türklerinden CTCA’yı desteklemelerini isteyen Kemal, “Birlikte çok daha başarılı olabiliriz” dedi.

İNGİLTERE İKİNCİ YURT OLDU

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Başaran ise “Yaşanan tarihi, siyasi ve ekonomik olaylarla doğduğu toprakları terkederek dünyaya yayılan Kıbrıs Türkleri bundan 100 yıl önce dalga dalga İngiltere’ye gelerek Birleşik Krallık topraklarını kendilerine ikinci yurt edindi ve burada her anlamda yeşerdiler. Diyasporada yaşayan insanlarımızın bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan nüfustan çok daha kalabalık olduğunu söylemek doğru olur. Bu akşam yine köklerine ve kültürüne sahip çıkarken bulunduğu ortama ve çağa uyum gösteren insanlarımızla Kıbrıs’tan göçün 100 yılını anıyoruz. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Sayın Leyla Kemal ve gönüllü çalışma arkadaşlarımı kutlarım” ifadelerini kullandı. Gecede çeşitli kategorilerde toplam 18 ödül verildi.

CTCA UK’NİN ‘EN İYİLERİ’

1. En İyi Katılımcı Başkan 2017 Tevfik Zekai

2. En Aktif ve İsbirliği İçinde Çalısan Üye 2017 Limasollular Derneği

3. En Başarılı Üye 2017 İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA)

4. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Ana Sponsoru 2017 Deluxe Fabrics

5. Öne Çıkan Festival Gönüllüsü 2017 Duygu Tağmaç

6. Kıbrıs Türk Kültürünün En İyi Tanıtıcımsı 2017 Hornsey Atatürk Okulu

7. Hayat Boyu Başarı Ödülü 2017 (kadın) Akile Işın

8. Hayat Boyu Başarı Ödülü 2017 (erkek) Dr. Özkan Hıfsı

9. Yılın Kıbrıslı Türk Yardımseveri 2017 Tuncel Nalbantoğlu

10. Kıbrıs Türk Toplumunda Spora En İyi Katkı 2017 Kemal Soyer

11. Halkın Seçimi: En İyi Medya 2017 Kıbrıs Genç TV

12. İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı En İyi Şekilde Tanıtma 2017 Cyprus Paradise

13. Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtımı Üstün Yetenek Kategorisi 2017 (kadın) Selin Kiazim

14. Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtımı Üstün Yetenek Kategorisi 2017 (erkek) Özgen

15. Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldız (kadın) Açelya Toprak

16. Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldız (erkek) Kemal Çetinay

17. 2017 Yılının Kıbrıslı Türk Üstün Şahsiyeti (kadın) Sibel Hodge

18. 2017 Yılının Kıbrıslı Türk Üstün Şahsiyeti (erkek) Touker Suleyman





İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gömlekçisi olarak tanınan Hawes&Curtis markası sahibi Kıbrıslı Türk Touker Süleyman. Süleyman, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan’da yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor.





İngiltere Milli formasını giyen Kıbrıslı Türk judocu Açelya Toprak’ı Walsall’da özel kampa alan İngiltere Judo Federasyonu, Tokyo’da 2020’de yapılacak Olimpiyat Oyunlarına hazırlıyor.





ITV Love Island kazananı Kemal Çetinay, Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldız ödülü sahibi oldu.





İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Soyer

Hayat Boyu Başarı Ödülü sahibi Akile Işın.





Konsey üyeleri arasından İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA), ‘En Başarılı Üye’ dernek seçildi. Ödül, dernek adına başkan Ayşe Doğan’a verildi.

Limasollular Derneği Başkanı Arife Redvan.



İş adamı Tevfik Zekai, ‘En İyi Katılımcı Başkan’ seçildi.



Kıbrıslı Türk zenne Özgen, Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtımı Üstün Yetenek Kategorisi birincisi seçildi.



Geçen yaz düzenlenen festival verdiği hizmet nedeniyle “Öne Çıkan Festival Gönüllüsü” olarak Duygu Tağmaç, ödüle layık görüldü.