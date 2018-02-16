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    Göçük altında kalan ineği için gözyaşı döktü

    Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)
    16.02.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer'de 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu hemen altında bulunan ahırın üzerine çöktü. Moloz yığınları arasında kalan ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında ineğin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

    Olay Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mücevher sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki balkon, saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle hemen altında bulunan ahırın üzerine çöktü.

    İNEK MOLOZLAR ARASINDA MAHSUR KALDI

    Çökme sonucu ahırın tavanı yıkılırken ahırda bulunan bir inek moloz yığınlarının atında kaldı. Dairede oturanlar ise panikle dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İNEĞİN SAHİBİ GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri moloz yığınları arasında mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında ineğin sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri iş makinesi yardımıyla ineğin üzerindeki betonu kaldırarak ineği sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

    1 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU KURTARILDI

    Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından inek sıkıştığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Sahibi tarafından üzerine battaniye sarılan ineğe daha sonra yem verildi. Olayın ardından ineğin sağ boynuzunun kırıldığı görüldü.

    "BAĞIRIŞMAYLA DIŞARI ÇIKTIM"

    Mahalle sakini Ayten Demirkılıç Millet bağırıyordu ben kapıya çıktım. Duvarın altında inek kalmış. Ben dışarı çıktığımda millet kapıdaydı. İtfaiye ekipleri geldi. Ahırda bir inek vardı. İnek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı" dedi.

    Etiketler: istanbul , Sarıyer , göçük , son dakika
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