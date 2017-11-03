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    Göçmenleri çok zor günler bekliyor

    BERLİN
    03.11.2017 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı FPÖ arasında bir haftadır koalisyon görüşmeleri sürüyor. İki parti de yabancı ülkelerden yardımı yasaklayan İslam yasasına uymayan cami ve dernekler ile yasadışı çifte vatandaş olanlara ağır cezalar planlıyor.

    AVUSTURYA’da seçimi birinci parti olarak kazanan muhafazakar Halk partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) arasında koalisyon ön görüşmelerinde taraflar önemli gelişme kaydetti. Seçim kampanyalarında uyum, mülteci gibi konuları seçim malzemesi yapan iki parti de ‘müslüman paralel toplum’u önlemek adı altında göçmen ve mültecilere ağır yaptırımlar konusunda hemfikir. 

    Perşembe günkü görüşmede uyum, sağlık, kültür ve spor konularını ele alan iki parti, yasadışı çifte vatandaşlara ağır cezalar planlıyor. Bunun yanında yabancı ülkelerden mali desteği yasaklayan İslam Yasası’na ters düşen anaokulları, camiler ve dernekleri ağır yaptırımlar bekliyor.

    SOSYAL YARDIMLAR KISILACAK
    Göçmen ve mültecilere sosyal yardımların kısıtlanması da koalisyon görüşmelerinin ana konularından biri. Ancak geçim miktarına eyaletler karar veriyor. Bu konuda tarafların müdahalesinin zor olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Almanca kurslar konusunda teşvikler de gündemde. Avusturya’da kalma şansı yüksek olanlara ücretsiz Almanca kursu uygulaması yıl sonunda bitiyor. İki partinin bu teşviki devam ettirip ettirmeyeceği konusunda karar vermesi gerekiyor.
    Öte yandan iki parti de ‘Kimliğimizi koruma’ adı altında yöresel gelenekleri mali olarak desteklemek istiyor.

    SERT ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI
    Koalisyon ön görüşmelerinin başlamasıyla ülkede aydınlar, yazarlar ve sanatçılar aşırı sağ FPÖ ile koalisyona karşı yoğun tepki gösteriyor. Salzburg Üniversitesi Stefan Zweig Merkezi Başkanı yazar Klemens Renolder, FPÖ ile koalisyon görüşmeleri yürüten muhafazakar Halk Partisi lideri Sebastian Kurz’u sert eleştirdi. Renoldner, “Yabancı düşmanlığını evlere taşıdı. Kurz’un yeni tarzı, amatörlerle naziler” dedi.
    Polisiye roman yazarı Manfred Rebhandl, Kurz ve Strache’yi biri kendini temiz gösteren, diğeri ise lekeli ‘siyasi çiftler’ diye tanımladı.
    Bu yıl Alman Yayıncılar Ödülünü kazanan yazar Robert Menasse, Kurz’u ‘Strache’nin kuklası’ olarak niteledi. Menasse, Kurz’u aynı zamanda kitleleri popülist ve Avrupa karşıtı söylemlerle kışkırtan ‘karanlık adam’ olarak eleştirdi.

    Etiketler: Sebastian Kurz , Heinz Christian Strache
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