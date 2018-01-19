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    Göçmenler 3. büyük il

    Bülent SARIOĞLU / ANKARA
    19.01.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    MECLİS İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde iki yıllık çalışmasını tamamlayan Mülteci Hakları Alt Komisyonu, 4 milyon 300 bin göçmenle Türkiye’nin dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke konumuna geldiğini tespit etti. Komisyon, 3 milyon 400 bin Suriyeli’nin Türkiye’ye 4 yıllık maliyetini “Almanya endeksi” ile 200 milyar Euro olarak açıkladı.

    Komisyon raporuna göre Türkiye’de bu ay itibariyle 3 milyon 400 bin Suriyeli geçici koruma statüsüyle yaşıyor. Irak, Afganistan, İran, Somali gibi ülkelerden gelip uluslararası koruma talep eden 300 bin kişi bulunuyor. İkamet izinli 600 bin yabancıyla toplam göçmen sayısı 4 milyon 300 bini buldu. Böylece Türkiye’deki göçmen nüfusu, 2016 sayımındaki İzmir’i geçerek üçüncü büyük il düzeyine ulaştı.

    İstanbul ve Ankara dışındaki 79 ili geride bırakan bu rakam, alt sıradaki 21 ilin toplam nüfusuna eşit. Alt Komisyon Başkanı Atay Uslu, “Göç ve Uyum Komisyonu” adıyla devam edip uyum politikaları oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Göçmenin toplumla uyumu nasıl olacak? Bir çorba gibi yeni bir tat, salata gibi bir karışım, yoksa aşure gibi bazı tatlar baskın bir yeni tat mı veya mozaik gibi bileşim mi? Yoksa şemsiye gibi koruyucu ve baskınlık mı? Bunlar dünyanın tartıştığı şeyler” dedi.

    MÜLTECİLER İÇİN KARDA UYUDU
    Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, mültecilerin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekmek için ovaya getirdiği yatakta -10 derecede 3 saat kaldı.

    Etiketler: TBMM , gazetehaberleri
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