Göçmenler 3. büyük il

Komisyon raporuna göre Türkiye’de bu ay itibariyle 3 milyon 400 bin Suriyeli geçici koruma statüsüyle yaşıyor. Irak, Afganistan, İran, Somali gibi ülkelerden gelip uluslararası koruma talep eden 300 bin kişi bulunuyor. İkamet izinli 600 bin yabancıyla toplam göçmen sayısı 4 milyon 300 bini buldu. Böylece Türkiye’deki göçmen nüfusu, 2016 sayımındaki İzmir’i geçerek üçüncü büyük il düzeyine ulaştı.



İstanbul ve Ankara dışındaki 79 ili geride bırakan bu rakam, alt sıradaki 21 ilin toplam nüfusuna eşit. Alt Komisyon Başkanı Atay Uslu, “Göç ve Uyum Komisyonu” adıyla devam edip uyum politikaları oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Göçmenin toplumla uyumu nasıl olacak? Bir çorba gibi yeni bir tat, salata gibi bir karışım, yoksa aşure gibi bazı tatlar baskın bir yeni tat mı veya mozaik gibi bileşim mi? Yoksa şemsiye gibi koruyucu ve baskınlık mı? Bunlar dünyanın tartıştığı şeyler” dedi.



MÜLTECİLER İÇİN KARDA UYUDU

Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, mültecilerin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekmek için ovaya getirdiği yatakta -10 derecede 3 saat kaldı.



