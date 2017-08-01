Göçmen sayısı arttı ama Türkler birinci

ALMAN İstatistik Dairesi 2016 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Göçmen nüfus 2016’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 8.5 arttı. En büyük nüfusu yine Türkiye kökenli göçmenler oluşturuyor. Almanya’da 2 milyon 797 bin Türkiye kökenli yaşıyor. Bunun 1 milyon 369 bini Alman, 1 milyon 428 bini Türk vatandaşı. Türk vatandaşlarıyla Alman vatandaşı Türkler arasında eğitim seviyesinde büyük fark var. 25-40 yaşları arasındaki Türk nüfus 369 bin. Bunun 79 bini (yüzde 21.4) diplomasız. 25-40 yaşları arasındaki Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli sayısı 228 bin. Bunlardan 11 bini (yüzde 4.8) diplomasız. Aynı yaş grubunda diploması olmayan Almanların oranı ise yüzde 1.7.

YÜZDE 79.5’İ DİPLOMALI

Türk vatandaşı olan 25-40 yaş grubu arasındakilerin yüzde 79.5’inin diploması var. Yüzde 12.6’sı lise mezunu. Alman vatandaşı olan Türkler arasında diplomalı oranı yüzde 94. Aynı grupta liseyi bitirenlerin oranı yüzde 22.8. Alman vatandaşı olan Türkler arasındaki eğitim oranı Almanlarla hemen hemen aynı seviyede. Diplomalı Almanların oranı yüzde 98.3. Liseyi bitirenlerin oranı ise yüzde 36.1

Almanya’da Türklerden sonra en fazla göçmen Polonya’dan. 1 milyon 868 bin Polonyalı yaşıyor. Üçüncü sırayı ise 969 bin nüfusla Kazakistan’dan gelen Alman kökenli göçmenler oluşturuyor.