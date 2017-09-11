Göçmen partisinden Angela Merkel’e teklif

ALMANYA’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimlere sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) katılan Alman Demokratlar Birliği, Duisburg’da bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına ADD Genel Başkanı Remzi Aru, Genel Sekreter Halil Ertem, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Akbaş, Uğur Karadağ, ADD KRV Bölge Başkanı Selçuk Cingi ve diğer parti temsilcileri katıldı.

Bölge Başkanı Selçuk Cingi, “Göçmen aile çocuklarının kurduğu parti, her ne kadar göçmenlere yönelik parti gibi gözükse de, her milletten insana kucak açan bir partidir. Partimiz, geçen yıl içinde, yılmadan çalışarak, Mayıs 2016’da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yapılan eyalet seçimlerine ilk kez katılıp, 14 bine yakın oy alarak ve ardından toplandığımız imzalarla 24 Eylül’de yapılacak seçimlere de katılma hakkı elde etti” dedi.

‘BİZDEN ÖNCEKİLER TEMSİLDE BAŞARILI OLAMADI’

ADD Genel Başkanı Remzi Aru da, “Bizim parti sürecimiz, biraz Türkiye siyaset tarihine benziyor. 50 yılı aşkındır Türk toplumu Almanya’da. Bu süre içerinde dönem dönem sol kanattan milletvekili seçilenler oldu ama burada yaşayan toplumu temsil etmede başarılı olamadılar. Şimdi biz, muhafazakar kişiler olarak, sahaya giriyoruz. Daha değişik yönlerden geliyoruz, inşallah daha başarılı olacağız” diye konuştu.

‘ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASIYLA ELEŞTİRİLER BİTTİ’

ADD Genel Sekreter Halil Ertem ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının ve sözlerinin parti seçim afişine nasıl konduğunu ve nasıl karar aldıklarını anlattı:

“Bu kararı, genel merkez yönetim kurulunda konuşurken, çok karşı çıkanlar oldu, epeyce tartışmalar yaşandı ama Genel Başkan Remzi Aru, Ramazan Akbaş ve ben böyle bir afişin hazırlanmasına karar verdik, afişi de ben hazırladım. Cumhurbaşkanına veya yanındaki herhangi bir insandan izin almadan, cumhurbaşkanlığı sitesinden aldık ve afişe koyduk. Kuruluşumuzdan sonra bizimle çok uğraştılar, partimiz isminin kısaltması olan ADD’yi dahi şikayet ettiler, mahkemelik oldu. Başka daha zorluklar da yaşadık ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bize destek açıklaması, partimiz adını telaffuz etmesi önümüzü açtı, partimizin kaderi değişti. Bu kadar kısa zamanda partimizin adını ezberleyeceğini, dillendireceğini beklemiyorduk. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla, önceden gelen eleştiriler de bitmiş oldu.”

‘BANKA HESABI BİLE AÇTIRMADILAR’

ADD Genel Sekreter Halil Ertem’in “Dünya tarihinde belki de ilktir, bir parti banka hesabı açamadan seçimlere giriyor. Bize banka hesabı dahi açtırmadılar sözlerine ek olarak Ramazan Akbaş, “Tam 300 bankaya müracaat ettik, sonuç alamadık. Bankalardan gelen ret mektupları, iki dosyayı aştı. Aynı şekilde Türk bankaların Almanya temsilciliklerinde de hesap açamadık. Onlara da baskı yapıldığı için, onlar da hesap açmadı” dedi.

Ramazan Akbaş, “Parti kurmamızın amacı, Almanya ile Türkiye dostluğuna katkı sunmaktır. Bu amaçla yola çıktık, hiçbirimiz profesyonel siyasetçi değiliz. Ben seçimler sonrası Angela Merkel’in yine başbakan olacağını tahmin ediyorum ve buradan kendisine, yeniden başbakan olduğunuzda, Erdoğan ile görüşmeye yüzünüz olmayacağı için, benim genel başkanım Remzi Aru, sizi Erdoğan’a götürebilir” çağrısında bulundu.

Erdoğan da geçen günlerde Merkel ve Schulz’u eleştirerek, “Gün ola harman ola. Yarın öbür gün bu şahıslar yüzüme nasıl bakacak?” demişti.