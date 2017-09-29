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    Hürriyet>Göçmen kökenli milletvekili sayısı arttı

    Göçmen kökenli milletvekili sayısı arttı

    Deutsche Welle Türkçe
    29.09.2017 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Almanya’daki genel seçimlerde Federal Meclis’e giren göçmen kökenli milletvekili sayısı arttı. Yeni mecliste 709 milletvekilinden 57’sinin göçmen kökenli olduğu açıklandı.

    ALMANYA’da Federal Meclis’teki göçmen kökenli milletvekillerinin sayısında geçen yasama dönemine artış kaydedildi. Uyum Medya Hizmetleri (Mediendienst Integration), adlı internet sitesi 24 Eylül’deki genel seçimde Federal Meclis’e seçilen toplam 709 milletvekilinden 57’sinin göçmen kökenli olduğunu duyurdu.
    Hesaplamalara göre 57 göçmen kökenli milletvekili oran olarak yüzde 8’e tekabül ediyor. Geçen yasama döneminde bu oran yüzde 5.9 idi.

    EN ÇOK SOL PARTİ’DE
    Yüzde 18.8 ile en yüksek göçmen kökenli milletvekili oranı Sol Parti’de. Yüzde 14.9 oranında göçmen kökenli milletvekili ile Yeşiller Partisi ikinci sırada geliyor. Sosyal Demokrat Parti’de ise göçmen kökenli vekiller yüzde 9.8 oranında temsil ediliyor.
    Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinde ise daha çok eski Doğu Bloku ülkelerinden göçmen kökenli vekiller var. AfD’deki göçmen kökenli oranının 7.5 olduğu belirlendi.
    Hür Demokrat Parti (FDP) meclis gurubunda göçmen kökenli vekillerin oranı yüzde 6.3. Hıristiyan Birlik partileri meclis grubunda ise vekillerin yüzde 2.9’unu göçmen kökenliler oluşturuyor.
    Göçmen kökenli milletvekillerinin üçte birinden fazlası AB ülkelerinden geliyor. Yaklaşık dörtte biri ise Türkiye kökenli.
    Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2015’te Almanların yüzde 11.5’u göçmen kökenlilerden oluşuyordu.

     

    Etiketler: ALMANYA , Bundestag , Meclis , Milletvekili , Göçmen
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