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    Göçmen Bakanı’na Başbakan’dan destek

    Ersin ARSLAN / OSLO, DHA
    07 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 10:14

    Norveç Göçmen ve Uyum Bakanı Listhaug, vatandaşlarına muhbirlik çağrısında bulunarak, ülkelerine tatile giden tanıdıkları sığınmacıları ihbar etmelerini istedi. Başbakan Solberg de Bakan Listhaug’u savunarak bunun kaçak balık avını ihbar etmekten bir farkı olmadığını söyledi.

    GÖÇMEN ve Uyum Bakanı Sylvi Listhaug, Norveç televizyon kanalı NRK ya yaptığı açıklamada, “Seçim kampanyası sırasında birçok vatandaş bana gelerek, komşuları ve diğerlerinin kaçtıkları ülkelerine tatile gittiklerini söylediler. Zulüm ve savaştan kaçtıklarını beyan ederek Norveç’e sığınan bu insanların tatillerini geçirmek üzere zulüm ve savaş nedeniyle kaçtıkları ülkelere tatile gitmeleri birçok insanı ve beni rahatsız ediyor. Bu gerçekten sığınmaya gerek duyan insanların hakkına bir tecavüzdür” dedi.
    Norveçli Bakan, bu nedenle sıradan vatandaşların göçmen dairesine başvurarak kaçtıkları ülkelere tatile giden yada gitmiş olduklarını bildikleri sığınmacıları bildirmelerini istedi. Listhaug bu konuda öğretmenlere de büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

    MUHALEFET PARTİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
    Diğer yandan Norveç Başbakanı Erna Solberg de Bakan Listhaug’ya destek verirken ‘bunun kaçak balık avını ihbar etmekten bir farkı olmadığını’ savundu. Ancak muhalefet partileri, Başbakan ile Göçmen Bakanı’na sert tepki gösterdi.

    Etiketler: Sylvi Listhaug , Norveç , Göçmen , ihbar
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