Göbeğiyle dalga geçtiler 17 kilo verdi

Özel, Hürriyet’e şunları anlattı: “Yürüyüşe başladığımızda takım elbisenin örttüğü bir göbeğim olduğu herkesin dikkatini çekti. Yürüyüş sırasında milletvekillerini ‘Sırayı bozmayın’ diye uyardığımda, onlar da, ‘Özgür Özel’in göbeğine göre hiza alın’ diyerek bana takılıyordu. O zaman, ‘Bu göbeği eriteceğim’ demiştim. Haftada en az 5 gün, 15’er kilometre yürümeye devam ettim. 24. dönem milletvekilimiz Muharrem Işık’ın zayıflama kliniği açtığını duymuştum; bana tavsiyelerde bulundu. Düşük karbonhidratlı; karbonhidratın ekşi meyvelerden alındığı bir diyet. 17 kilo vererek, 75 kiloya düştüm. Koruma programı uygulamaya başlayacağım.”