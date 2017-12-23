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    Göbeğiyle dalga geçtiler 17 kilo verdi

    Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
    23.12.2017 - 23:49 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçen yaz yapılan Adalet Yürüyüşü’nde göbeğiyle dalga geçilince, diyet ve sporla 17 kilo verdiğini söyledi.

    Özel, Hürriyet’e şunları anlattı: “Yürüyüşe başladığımızda takım elbisenin örttüğü bir göbeğim olduğu herkesin dikkatini çekti. Yürüyüş sırasında milletvekillerini ‘Sırayı bozmayın’ diye uyardığımda, onlar da, ‘Özgür Özel’in göbeğine göre hiza alın’ diyerek bana takılıyordu. O zaman, ‘Bu göbeği eriteceğim’ demiştim. Haftada en az 5 gün, 15’er kilometre yürümeye devam ettim. 24. dönem milletvekilimiz Muharrem Işık’ın zayıflama kliniği açtığını duymuştum; bana tavsiyelerde bulundu. Düşük karbonhidratlı; karbonhidratın ekşi meyvelerden alındığı bir diyet. 17 kilo vererek, 75 kiloya düştüm. Koruma programı uygulamaya başlayacağım.” 

    Etiketler: Adalet Yürüyüşü , gazetehaberleri
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