Gmail uygulamasına müthiş özellik!

Gmail'in iOS uygulamasının en kötü yanı, Android'dekinin aksine üçüncü parti eposta sağlayıcılarını desteklememesi.

Outlook veya diğer Gmail rakiplerinden birini kullanıyorsanız ve Gmail uygulamasını seviyorsanız, iOS'ta Gmail'den ayrılmak zorundasınız. Ancak Google, değişiklik için adımları atmaya başlamış gibi görünüyor. Firma, Gmail uygulamasına eklenen Gmail dışı hesapları test edecek kullanıcılar aramaya başladı.





Beta test programına katılmak için Gmail uygulamasını kullanıyor olmanız, Gmail dışında bir eposta adresine sahip olmanız ve telefonunuzda iOS 10 veya üzerini kullanıyor olmanız gerekiyor. Program Apple'ın TestFlight programı kapsamında olduğundan, Google'a verdiğiniz bilgilerin Apple ile paylaşıldığını belirtelim. Programa katılımınız kabul edildiğinde, Apple'dan ne yapmanız gerektiğine dair talimatları alacaksınız.

İşlevin ne zaman herkese sunulacağı veya sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.