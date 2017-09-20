Gmail kullananlara müjde! Telefon rehberiniz artık...

Birçok e-posta servisinde uzun zamandır sunulan özellik sonunda Gmail platformuna da geliyor. Android ve iOS, hali hazırda mobil işletim sistemi seviyesinde telefon numarası bağlantılıyor. Adres ve kişiler konusuysa Gmail için tamamen yeni. Bunun Google tarafından nasıl bu kadar geç fark edilmiş olduğu da ayrı bir merak konusu.

Örneğin bundan böyle, bir adrese tıkladığınızda Google Maps, bir e-posta adresine tıkladığınızda yeni bir e-posta yazma penceresi ya da telefon numarasına tıkladığınızda cihazınızın varsayılan telefon uygulaması otomatik olarak açılacak.

shiftdelete'in haberine göre Google, Gmail için sundukları bu yeniliğin 1-3 gün içerisinde tüm kullanıcılara dağıtımının tamamlanmasını planlıyor.