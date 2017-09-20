Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Gmail kullananlara müjde! Telefon rehberiniz artık...

    Gmail kullananlara müjde! Telefon rehberiniz artık...

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 07:02 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 07:02

    Google, sonunda Gmail websitesini ve mobil uygulamalarını beklenilen ve hatta geç kalınmış bir özelliğe kavuşturuyor. Bundan böyle Gmail adresleri, telefon numaralarını ve kişileri otomatik olarak tanıyabilecek ve etkileşimli bağlantılara dönüştürecek.

    Birçok e-posta servisinde uzun zamandır sunulan özellik sonunda Gmail platformuna da geliyor. Android ve iOS, hali hazırda mobil işletim sistemi seviyesinde telefon numarası bağlantılıyor. Adres ve kişiler konusuysa Gmail için tamamen yeni. Bunun Google tarafından nasıl bu kadar geç fark edilmiş olduğu da ayrı bir merak konusu.

    Örneğin bundan böyle, bir adrese tıkladığınızda Google Maps, bir e-posta adresine tıkladığınızda yeni bir e-posta yazma penceresi ya da telefon numarasına tıkladığınızda cihazınızın varsayılan telefon uygulaması otomatik olarak açılacak.

    shiftdelete'in haberine göre Google, Gmail için sundukları bu yeniliğin 1-3 gün içerisinde tüm kullanıcılara dağıtımının tamamlanmasını planlıyor.

    Etiketler: gmail , uygulama , mail
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri