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    Gmail hesabınızı şifrenizi vermeden paylaşmanın yolu

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 07:48 | Son Güncelleme:

    Biriyle e-posta adresinizin parolasını paylaşmak belki de en büyük güven testlerinden biri. Ayrıca bir de her yerde aynı parolayı kullandıysanız, hiç bir hesabınızı paylaşmak güvenli olmayacaktır.

    Gmail'in yeni vekil sistemi sayesinde artık istediğiniz biriyle parolanızı paylaşmadan hesabınızı paylaşabilirsiniz. Kişisel hesabınıza 10 vekil atayabilirsiniz, ancak okul ve iş hesapları için bu sayı 25. Vekiller tüm mesajları okuyabilir, yollayabilir ve silebilir. Bir vekil hesabınızı kullanarak e-posta yolladığında, kendi e-postası da bilgiler arasında yer alıyor. Vekiller ayrıca Gmail bağlantılarınızı da kontrol edebiliyor, ancak parola dahil biç bir Gmail ayarına erişemiyorlar. Ayrıca vekiller sizin adınıza kimse ile yazışamıyor.

    Gmail hesabınızı şifrenizi vermeden paylaşmanın yolu

    Bu sayede Gmail hesabınıza asistan, sekreter, öğrenci, temsilci, ortak çalışma ve proje arkadaşlarınızı atayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde Gmail'in resmi alandaki kullanımı çok daha rahat olacaktır.

    Bir vekile davetiye yolladığınızda, tek yapması gereken yedi gün içerisinde kendine gelen e-postadaki linke tıklamak. Vekil davetiyesi kabul edildiğinde Hesaplar menüsünden İçe Aktarma ayarları ile vekil hesaplarını kontrol edebilirsiniz.

    Vekil işleminin devreye girmesi yaklaşık 30 dakika alıyor, ardından vekiller yukarıda bahsettiğimiz tüm haklara sahip oluyor.

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    Etiketler: gmail , google , e-mail
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