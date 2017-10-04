Gmail hesabınızı şifrenizi vermeden paylaşmanın yolu

Gmail'in yeni vekil sistemi sayesinde artık istediğiniz biriyle parolanızı paylaşmadan hesabınızı paylaşabilirsiniz. Kişisel hesabınıza 10 vekil atayabilirsiniz, ancak okul ve iş hesapları için bu sayı 25. Vekiller tüm mesajları okuyabilir, yollayabilir ve silebilir. Bir vekil hesabınızı kullanarak e-posta yolladığında, kendi e-postası da bilgiler arasında yer alıyor. Vekiller ayrıca Gmail bağlantılarınızı da kontrol edebiliyor, ancak parola dahil biç bir Gmail ayarına erişemiyorlar. Ayrıca vekiller sizin adınıza kimse ile yazışamıyor.





Bu sayede Gmail hesabınıza asistan, sekreter, öğrenci, temsilci, ortak çalışma ve proje arkadaşlarınızı atayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde Gmail'in resmi alandaki kullanımı çok daha rahat olacaktır.

Bir vekile davetiye yolladığınızda, tek yapması gereken yedi gün içerisinde kendine gelen e-postadaki linke tıklamak. Vekil davetiyesi kabul edildiğinde Hesaplar menüsünden İçe Aktarma ayarları ile vekil hesaplarını kontrol edebilirsiniz.

Vekil işleminin devreye girmesi yaklaşık 30 dakika alıyor, ardından vekiller yukarıda bahsettiğimiz tüm haklara sahip oluyor.



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